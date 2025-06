Tebas avisa al Barça sobre Joan García y Nico Williams

Ignacio Tylko Madrid Martes, 17 de junio 2025, 14:27 | Actualizado 14:34h. Comenta Compartir

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lanzó este martes un aviso al Barcelona sobre la inscripción del portero Joan Garcia (Espanyol) y también sobre su capacidad económica para poder contratar a Nico Williams (Athletic). Lo hizo durante la visita que realizó al nuevo Campus de Esade en Madrid en un evento con motivo de los diez años de la firma del Real Decreto en el que se implantó el reparto centralizado de los derechos audiovisuales en el fútbol español.

Tras insistir en sus mensajes ya conocidos sobre piratería, control económico, su relación con Florentino Pérez o su crítica feroz al Mundial de Clubes que se celebra en Estados Unidos, el mandamás del fútbol profesional español aprovechó la ocasión para alertar a la entidad presidida por Juan Laporta. El objetivo es que no pueda repetirse un caso como el de Dani Olmo, que según LaLiga no debería haber sido inscrito el curso pasado pero el Barça consiguió el objetivo recurriendo al Consejo Superior de deportes.

Sobre el esperado anuncio de la contratación de Joan Garcia, una vez que LaLiga notificó el cobro de los 26,34 millones de euros de la cláusula de rescisión, al igual que hizo el Espanyol, Tebas matizó que «una cosa es hacer oficial el fichaje de Joan Garcia y otra, inscribirlo. El Barça tiene que hacer cosas para poder inscribirlo, no muchas, pero tiene que hacer cosas y ya sabe cuáles son, pero no estamos ni en fechas, ya veremos...». Se refería Tebas a que el plazo de inscripción para la temporada 2025-26 no comenzará hasta el 1 de julio.

«Vender y ajustar las cuentas»

Respecto a si el Barça tiene dinero para pagar los 62 millones (58 más el IPC) de la cláusula de Nico Williams, Tebas, recordó que el club azulgrana no está aún en la regla 1:1. «No lo sé, pero al final se escuchan tantos: Williams, el otro, el de la moto... Primero, que lo que se tenga que inscribir sea verdad, que no lo sé. Pero no cumplen aún con los requisitos para fichar libremente, no pueden fichar todavía con la regla 1:1. Si quieren a Nico, tendrán que vender y ajustar mucho sus cuentas», enfatizó. En clave azulgrana, más positivo se mostró Tebas al considerar que Lamine Yamal ha hecho méritos para ganar un Balón de Oro que daría más prestigio a la Liga a nivel internacional.

Por otro lado, Tebas se felicitó por ese décimo aniversario de un Real Decreto que considera histórico. «Del cuarto club de la Liga al último hay una dependencia de los derechos audiovisuales. Para el cuarto suponen el 50% de sus ingresos y esa cantidad se eleva a un 95% en caso de otros equipos como el Rayo», desgranó el presidente de la patronal. Reconoció que otro problema son los ingresos comerciales, donde a su juicio «hay que trabajar para que los pequeños y medianos puedan crecer más porque los derechos audiovisuales tienen un límite. Entre la piratería y que hay más competiciones..., aquí nos pegamos todos por la misma tarta».