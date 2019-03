Jornada 26 Piqué: «Leo tenía sangre y era una agresión» Piqué, abrazando a Messi al término del encuentro. / REUTERS «Me gusta que el ambiente esté caldeado, me lo paso mejor», señala el central del Barça NACHO CABALLERO Madrid Domingo, 3 marzo 2019, 00:27

El central del Barcelona, Gerard Piqué, ha comentado que «los resultados demuestran que nos encontramos bien. A mí me encanta venir aquí, siempre lo he dicho. Es todo o nada y se vive algo diferente que en otros partidos», tras la victoria de su equipo frente al Real Madrid este sábado por 0-1 en el Santiago Bernabéu.

En lo referente al juego de su equipo, destacó: «Hemos jugado mejor que el otro día y el resultado es menos abultado, al final el fútbol es así. Es un golpe a la Liga que nos da una cierta tanquilidad».

El catalán ha sido el jugador más destacado del lado azulgrana, cortando la mayoría de balones que provenían de los centros laterales del Real Madrid, realizando uno de los mejores partidos de la temporada a nivel individual: « He hecho un partido seguro atrás y dando fiablidad. Los compañeros me lo han hecho muy fácil. En defensa hay que estar ordenado y usar la cabeza. Cuando defendemos lo hacemos todos».

También habló sobre el golpe de Sergio Ramos a Leo Messi, con el que intercambió impresiones durante el choque comentando la jugada: «Creo que en las imágenes Leo tenía sangre y era una agresión. A pesar de que los jugadores del Real Madrid tienen la capacidad para oír los golpes a 25 metros, nosotros no tenemos esa capacidad». En cuanto a su gesto tras el manotazo dijo que «era un gesto en general, la gente estaba cabreada. Me gusta que el ambiente esté caldeado, me lo paso mejor».

A pesar de los momentos de tensión, el central aseguró: «Yo me llevo genial con todos los jugadores del Madrid. Cuando salgo yo defiendo a mis colores, y la afición los suyos. Una vez se acaba el partido hay mucha cordialidad, y comparado con los años anteriores, no hay nada que ver».

Sobre los líderes del procés: «El juicio es injusto»

Pero Piqué fue más allá del fútbol para referirse de nuevo al juicio contra los líderes del 'procés', al que ya se había referido tres días antes tras el clásico copero. «El otro día expresé mi opinión y tengo mis razones; esa gente no es culpable», manifestó el zaguero, que criticó la visión que se tiene sobre el asunto desde los sectores constitucionalistas. «El fútbol y la política están mezclados, tenemos nuestras opiniones, el juicio es injusto y no son culpables», sostuvo un jugador que se lamentó de algunas de los ataques que ha recibido. «El señor Carlos Herrera me llamó Gerardo, me llamó cretino. Yo no le voy a cambiar el nombre, no le voy a insultar», dijo sobre el periodista de la Cope.

«No conocía esa faceta de comentar los partidos por Twitter, me alegro que le guste como juego», agregó sobre el 'tuit' que puso su pareja, la cantante Shakira, alabando la labor que hizo en el Santiago Bernabéu.