Real Madrid Kroos se suma a la enfermería y llegaría muy justo al clásico
Antes de romperse ante el Granada, el centrocampista alemán sólo se había perdido ocho minutos durante toda la temporada
AMADOR GÓMEZ Madrid Domingo, 6 octubre 2019

La plaga de lesionados musculares en el Real Madrid parece no tener fin. Toni Kroos ha sido el último en sumarse a la enfermería del equipo blanco, víctima de una lesión en el aductor de la pierna izquierda que le tendrá de baja alrededor de tres semanas, por lo que llegaría muy justo al primer clásico de la temporada, el día 26 en el Camp Nou. El centrocampista alemán tuvo que retirarse el sábado a los 34 minutos del partido contra el Granada y, tras el parón de selecciones, se perderá al menos los encuentros ante el Mallorca, el sábado 19 en Son Moix, y contra el Galatasaray, en la Liga de Campeones, el martes 22 en Estambul.

Después de haberse perdido antes de romperse frente al Granada sólo ocho minutos durante toda la temporada, Kroos pagó tal sobreesfuerzo físico. El jugador germano ha sido el futbolista más utilizado por Zinedine Zidane, por delante de Casemiro, y Kroos no se incorporará a la selección alemana, al igual que el técnico espera que Gareth Bale, con molestias musculares, no lo haga con la galesa. «Espero tener a Toni aquí para que se meta bien y no se vaya con la selección», reclamó Zidane tras la sufrida victoria ante el conjunto nazarí. El Real Madrid enviará a la Federación Alemania el resultado de la resonancia magnética a la que fue sometido este domingo y Joachim Löw ya tiene asumido que no podrá contar con Kross ni para el amistoso ante Argentina ni para el encuentro de clasificación para la Eurocopa ante Estonia.

Desde que comenzó la pretemporada, el Real Madrid ya ha sufrido, entre 16 lesiones, una docena de bajas a causa de problemas musculares y casi la mitad de la lista de bajas ha estado formada por centrocampistas. Antes que Kroos cayeron Isco, Fede Valverde, Brahim Díaz (en dos ocasiones), Modric y James. El uruguayo jugó el sábado el partido completo y brilló en la destrucción, además de resultar decisivo al pelear el balón que acabó en tanto de Hazard, mientras que Isco, Modric y James salieron del banquillo en la segunda parte y el croata y el colombiano también fueron goleadores. Entre los lesionados continúan, aparte de Marco Asensio, Marcelo, que recayó, Mendy, Nacho y Courtois, oficialmente por gastroenteritis.