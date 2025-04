La depresión del Real Madrid choca con la euforia del Athletic

Óscar Bellot Madrid Sábado, 19 de abril 2025, 18:27 Comenta Compartir

El Santiago Bernabéu acogerá este domingo un duelo de ánimos contrapuestos. Alicaído a causa de su dolorosa eliminación ante el Arsenal en cuartos de final de la Champions, el Real Madrid recibe a un Athletic que llega eufórico a la cita tras su pase a semifinales de la Europa League. Los leones, que salieron triunfadores del pulso que ambos libraron en la primera vuelta en San Mamés pero que llevan veinte años sin vencer en Liga en el coliseo merengue, tratarán de agudizar la depresión de los blancos, quienes necesitan levantarse de la lona para seguir luchando por el campeonato y rearmarse también de cara a la final de la Copa del Rey que afrontarán el próximo sábado ante el Barça.

«He hablado con el club y con los jugadores y estamos todos en la línea de seguir en la pelea por los títulos que tenemos. Estamos todos dolidos, como la afición, por salir de la competición más importante y en la que el club ha tenido más éxito en los últimos años, pero son cosas que pueden pasar en el fútbol. No siempre se puede ganar. Todos tenemos la misma idea. No hay ningún tipo de enfrentamiento con el club y nunca lo ha habido porque estamos todos en el mismo barco para lo bueno y para lo malo», aseveró en la previa un Carlo Ancelotti que vive sus peores días desde que regresó al Real Madrid.

La debacle frente al Arsenal ha puesto en cuestión la continuidad del italiano en el banquillo de Chamartín. Solo un golpe de efecto, que pasa por revalidar el título de Liga y conquistar también la Copa, parece capaz de evitar el adiós de Carletto, quien se vio obligado a despejar balones sobre su futuro en la previa del pleito contra el Athletic. «Tenemos que hacer una evaluación para el futuro al final de la temporada. Seguimos compitiendo por títulos importantes como la Liga, la final de Copa en una semana, el primer Mundial de Clubes de la historia… Hablar de esto en este momento no es lo correcto», atajó el de Reggiolo en una comparecencia en la que trató de cerrar filas con el vestuario y se quejó de que se cuestione «a un club que ha ganado 27 títulos en 11 años».

Sabe de sobra Ancelotti que el fútbol no tiene memoria y solo cuenta el presente, por lo que todo lo que no sea ganar al Athletic añadiría sal a una herida que se está haciendo cada vez más profunda. Son ya doce las derrotas que acumula su escuadra en lo que va de campaña, lo que convierte al actual en el peor de los seis cursos que han tenido al transalpino como guía de una nave que lleva meses zozobrando y necesita un cambio de rumbo que pasará por subir nuevos grumetes a bordo una vez concluya la temporada y quizás otro capitán que maneje el timón de modo distinto. Hasta entonces, toca arreglarse con una tripulación que tendrá que arrimar el hombro ante el Athletic sin Mbappé.

Endrick pide paso

La ausencia del francés, sancionado por la expulsión que sufrió la semana anterior en Mendizorroza y víctima también de un esguince en el tobillo derecho que no le impedirá medirse al Barça en la final de Copa, abre espacio para la entrada en el tridente ofensivo de Endrick, cuyo protagonismo en el torneo del KO contrasta con el papel testimonial que ha tenido en la Liga. Solo uno de los siete goles que contabiliza el brasileño con el Real Madrid lo ha facturado en el campeonato de la regularidad, donde apenas suma 116 minutos y no ha sido titular ni una sola vez. En San Mamés apareció con el partido tocando a su fin y no pudo hacer nada para impedir el tropiezo de su equipo ante un Athletic que quiere repetir la faena de aquel día en el Bernabéu para dar un nuevo paso hacia la Champions y acabar con esa sequía de 20 años que lleva sin imponerse en el templo de Chamartín.

Los goles de Asier del Horno y Andoni Iraola propiciaron el último triunfo registrado hasta la fecha de los leones en un estadio en el que el Athletic solo ha rascado tres empates desde aquel lejano 19 de febrero de 2005. Dicho asalto lo dirigió desde la banda Ernesto Valverde, quien ahora regresa al lugar de autos con la moral por las nubes tras apear al Rangers en Europa para mantener vivo el sueño de alcanzar la final de San Mamés y con una privilegiada situación en la tabla que le concede margen para rotar tras el desgaste acumulado el jueves por sus tropas.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran García, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Brahim, Endrick y Vinicius.

Athletic: Unai Simón, Gorosabel, Yeray, Vivian, Lekue, Jauregizar, Beñat Prados, Sancet, Berenguer, Maroan y Nico Williams.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar Plus+.