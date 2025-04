Remontada de campeonato del Barça ante el Celta

Daniel Panero Sábado, 19 de abril 2025, 18:42 | Actualizado 18:52h. Comenta Compartir

El Barcelona ganó este sábado un partido de esos que bien pueden valer una Liga. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al Celta por 4-3 en un encuentro loco en el que llegó a tener dos goles de desventaja a falta de media hora, pero en el que salió a flote el carácter del equipo azulgrana. El tanto de Raphinha de penalti, en el minuto 97, sirvió para doblegar el 'hat-trick' de Borja Iglesias y para coger un asa de un campeonato que, quién sabe, pudo vivir en esta jornada uno de sus momentos decisivos. Ahora la patata caliente es para un Real Madrid que ya está a siete puntos y que necesita ganar al Athletic para seguir con vida.

Y es que desde el principio se supo que no iba a ser un día fácil para el Barça. Pese a que Ferran Torres abrió la lata con un disparo desde la frontal, la realidad es que los azulgranas no se sintieron cómodos en ningún momento. El atacante valenciano tuvo que alternar posiciones con Lewandowski y Raphinha y en una de esas aprovechó el único despiste celeste para girarse en la mediapunta, encarar e inaugurar el marcador de un partido que prometía emociones fuertes.

No existía otra posibilidad con dos de los equipos más ofensivos de la competición. El Celta de Claudio Giráldez sabe salir con la pelota jugada, hacer transiciones vertiginosas y también ser certero en el área rival. Ese cóctel era una bomba de relojería que el Barça quería controlar gracias a Pedri y De Jong, pero que tenía una amenaza constante al contragolpe. Se pudo ver con la reacción del Celta, que encontró al espacio a Durán para que habilitara a Borja Iglesias que, tras un fallo garrafal de Szczesny, aprovechó para poner las tablas.

Barcelona Szczesny, Koundé, Cubarsí (Eric García, min. 87), Iñigo Martínez, Gerard Martín (Pau Víctor, min. 87), Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres (Lamine Yamal, min. 59), Fermín (Dani Olmo, min. 59), Raphinha y Lewandowski (Gavi, min. 78). 4 - 3 Celta Guaita, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Durán (Fer López, min. 73), Fran Beltrán, Moriba (Sotelo, min. 89), Carreira, Iker Losada Mingueza, min. 46), Williot (Alfon, min. 60) y Borja Iglesias (Iago Aspas, min. 73). Goles: 1-0: min. 12, Ferran Torres. 1-1: min. 15, Borja Iglesias. 1-2: min. 52, Borja Iglesias. 1-3: min. 62, Borja Iglesias. 2-3: min. 65, Dani Olmo. 3-3: min. 68, Raphinha. 4-3: min. 97, Raphinha, de penalti.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz). Amonestó a Raphinha, Iago Aspas, Fer López, Iñigo Martínez y Mingueza.

Incidencias: Partido de la jornada 32 de Liga disputado en el Lluis Companys ante 48.569 espectadores.

Fue un inicio de partido en el que se sentaron las bases de lo que iba a ser una primera mitad muy táctica. El Barça no cogió el pulso al Celta y por momentos no sabía si buscarle arriba o esperar a que su rival saliera de la cueva para después tener más espacios que pudieran aprovechar Pedri o Fermín entre líneas. En esa indecisión, a los culés les faltó velocidad en la circulación y también desequilibrio con el que romper la defensa al hombre de Giráldez. Eso se tradujo en falta de ideas y, sobre todo, en pocas ocasiones. Apenas Raphinha pudo inquietar a Guaita con tímidos disparos antes de un descanso al que se llegó con Szczesny enmendando la plana en una doble ocasión visitante.

Locura

Tras la reanudación, la locura. Giráldez varió el dibujo para disponer de tres centrales con la entrada de Mingueza por Iker Losada y el cambio sirvió para derribar todas las fichas del dominó. El primer paso lo dio De Jong, que no acertó a despejar un envío en largo y abrió la puerta a Borja Iglesias para que enfilara a Szczesny. El Panda definió como los ángeles con un disparo cruzado y tomó nota para el siguiente regalo azulgrana. Y es que el Barça perdió los papeles, se fue con todo, y dejó a Borja Iglesias ante el mismo escenario. El ex del Betis no perdonó, completó el 'hat-trick' y puso patas arriba la Liga.

Lo sabía el Lluis Companys, mudo, y también un Flick que quemó todas las naves con la entrada de Dani Olmo y Lamine Yamal. El ingreso de los dos atacantes cambió el encuentro. El Barça arrinconó al Celta y el fútbol comenzó a brotar. Pedri tenía el timón y los culés ya eran más reconocibles con los dos extremos muy abiertos. Dani Olmo recortó distancias tras un pase filtrado de Raphinha y el brasileño igualó la contienda con un cabezazo que enloqueció a los azulgranas. Fue la antesala de una traca final que llegó en el descuento y con Dani Olmo de falso nueve tras la lesión de Lewandowski. El de Tarrasa fue derribado en el área en el minuto 95 y Raphinha culminó una remontada de campeón que permite a los de Flick estar un paso más cerca del título.