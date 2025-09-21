El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jude Bellingham, durante el partido entre Real Madrid y Espanyol. Juan Medina / Reuters
Análisis

Bellingham y Camavinga amplían el abanico de Xabi Alonso

Los regresos de ambos centrocampistas disparan las opciones en la medular blanca y obligan al técnico a revisar su dibujo táctico

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:35

A medida que han comenzado a llegar las primeras bajas del curso en la defensa del Real Madrid, la enfermería blanca se ha ido vaciando ... de centrocampistas. Por primera vez desde su llegada al banquillo merengue, Xabi Alonso cuenta con todos sus efectivos en la sala de máquinas, lo que amplía el abanico de recursos y obliga al técnico guipuzcoano a retocar su planteamiento más habitual hasta el momento.

