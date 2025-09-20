El Real Madrid sostiene el pleno a base de chispazos

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:19 | Actualizado 18:36h. Comenta Compartir

El Real Madrid mantiene el paso impoluto en la Liga con su quinta victoria consecutiva en el campeonato, un triunfo ante el Espanyol que encarrilaron dos chispazos de Militao, inesperado actor de cara a la portería contraria, y Mbappé, más Pichichi.

De menos a más, una primera parte espesa de un conjunto remozado por Xabi Alonso con más atacantes que nunca, la arregló el derechazo desde fuera del área del central brasileño. Con esa misma fórmula, el máximo artillero liguero dobló la renta merengue nada más regresar del vestuario, y a partir de ahí, el loable planteamiento táctico periquito se deshizo sin capacidad de reacción, propiciando un desenlace cómodo para el líder, que afronta una semana exigente con la visita intersemanal al Levante y el esperado derbi madrileño del próximo sábado en el Metropolitano, el primer gran partido de la temporada.

Xabi Alonso, que siempre se reserva alguna sorpresa en el once, dio la alternativa a Gonzalo, punta de lanza del Madrid junto a Mbappé, con Vinicius y Mastantuono en los costados y un doble pivote formado por Valverde y Tchouaméni. Enfrente un Espanyol descarado e inconformista de partida, en la línea del sorprendente gran inicio de temporada periquito, aunque también sólido para cortocircuitar el torrente ofensivo blanco, muy embotellado por dentro.

Real Madrid Courtois, Carvajal, Asencio, Militao, Carreras, Mastantuono (Brahim, min. 77), Valverde, Tchouaméni (Camavinga, min. 89), Vinicius (Rodrygo, min. 77), Mbappé (Bellingham, min. 89) y Gonzalo (Güler, min. 60). 2 - 0 Espanyol Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Dolan (Pickel, min. 63), Expósito (Koleosho, min. 63), Urko, Lozano (Jofre, min. 63), Puado (Kike García, min. 77) y Roberto Fernández (Roca, min. 84). Goles: 1-0: min. 22, Militao. 2-0: min. 47, Mbappé.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amarillas a Tchouaméni y Mastantuono.

Incidencias: Partido de la jornada 5 de Liga disputado en el Santiago Bernabéu ante 73.466 espectadores.

Sin velocidad en la circulación ni demasiado desborde por las bandas, al cuadro de Chamartín le costó sobremanera encontrar la vía de agua blanquiazul. Mientras, el bando catalán respiraba tranquilo, cómodo en el repliegue a la espera de amenazar en alguna transición rápida.

Con estos ingredientes, la llave del partido parecía residir en un chispazo de talento puntual para sofocar la resistencia del Espanyol. Lo que casi nadie podía imaginar es que ese destello estuviese en las botas de Militao, concretamente en la diestra con la que el central brasileño colocó un disparo lejano en la escuadra de la meta defendida por Dmitrovic.

Cosas de jugar en el Bernabéu, el Espanyol, con un planteamiento táctico impoluto capaz de opacar a las estrellas ofensivas del Madrid, se veía por detrás en el marcador de la forma más imprevisible posible. Manolo González aprovechó la pausa de hidratación para reforzar el buen trabajo de los suyos a pesar del revés que condicionó el resultado en una primera parte mucho más equilibrada de lo previsto, que, eso sí, se cerró con una buena ocasión de Mbappé para doblar la ventaja merengue.

Reapariciones

Según la visión del vaso medio lleno, el Espanyol había logrado reducir a la mínima expresión el arsenal del Madrid. Viendo el vaso medio vacío, estaba por detrás en el marcador sin que hubiera aparecido el brillo ofensivo blanco, ese que puso sobre el tapete Mbappé nada más comenzar la segunda parte, pues desde fuera del área alojó un potente derechazo en un hueco imposible para Dmitrovic.

Con el duelo encarrilado amenazó con desatarse el poderío arriba del Madrid, pero Xabi Alonso deshizo el planteamiento inicial y regresó a un dibujo habitual en los últimos partidos con la entrada en acción de Arda Güler en busca del manejo de balón en la medular que permitiese gestionar sin alteración alguna la ventaja.

Vinicius, bajo el foco, se topó con el poste, primero, y con Dmitrovic, después, y aunque Manolo González buscó una reacción del Espanyol con los cambios, el equipo barcelonés se vio incapaz de dar un paso adelante. Así las cosas, el encuentro se encaminó hacia un desenlace plácido para el líder, que propició en los últimos minutos las reapariciones de Bellingham y Camavinga, dos buenas noticias que amplían el abanico en la sala de máquinas del Real Madrid.