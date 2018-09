Jornada 7 El Barça, a reaccionar sin Umtiti Tras sus dos tropiezos ante Girona y Leganés, recibe al Athletic con el central francés lesionado P. RÍOS Barcelona Sábado, 29 septiembre 2018, 00:25

Tras sumar sólo un punto de los seis últimos en juego, el Barça necesita reencontrarse con la victoria en el Camp Nou ante el Athletic antes de visitar al Tottenham en la Liga de Campeones. El empate ante el Girona y la derrota en Leganés no han impedido que mantenga el liderato compartido con el Real Madrid, pero sí han creado dudas respecto al juego, el sistema descompensado e incluso se ha cuestionado la actitud. El propio Sergio Busquets avisó que «hay que trabajar más y mejorar para ser más sólidos e intensos». Valverde le da la razón, pero matizando que «la actitud» de sus jugadores es «extraordinaria».

La lesión de Dembélé y la incorporación tardía de Coutinho en el mercado de invierno permitieron a Ernesto Valverde en su primera temporada en el club crear un Barça consistente alrededor de Messi y Luis Suárez, un 4-4-2 camuflado que hasta los puristas dieron por bueno tras la depresión causada por la fuga de Neymar. Un año después, el extremo francés, aunque lleva un par de partidos sin brillo, se ha ganado una plaza en el tridente ofensivo y Coutinho ha ocupado la plaza de Iniesta como interior. Y ahí llega el desajuste porque tras pérdida de balón ya son cuatro los que se implican poco en la recuperación. No es que Iniesta corriera ya mucho hacia atrás, pero su cultura posicional sí era de interior y no de delantero con alma libre, como ocurre con Coutinho. Una solución sería repartir los minutos en ataque entre el francés y el brasileño para introducir un centrocampista de verdad (Arturo Vidal, Arthur, Rafinha.) junto a Busquets y Rakitic, pero con el riesgo de perder a Dembélé o Coutinho para la causa, los dos con galones porque costaron más de 100 millones y de caracteres introvertidos. Valverde, que se siente «respaldado por el club», sabe que necesita más equilibrio y tiene un dilema. En rueda de prensa no dio pistas, pero sí lamentó que «cada derrota es como un pequeño terremoto».

Dudas en el Athletic

A la preocupación deportiva se suma el temor a una grave lesión de rodilla de Umtiti, quien no se entrenó este viernes. A corto plazo no inquieta. El francés ya era baja por sanción ante el Tottenham y se intuía que Lenglet, cumplido en Leganés su castigo por la roja ante el Girona, iba a ser titular ante el Athletic para viajar a Londres con ritmo competitivo y automatismos adquiridos. Además, Umtiti, sin salir en las fotos de los goles como Piqué, transmitía que la euforia del Mundial ganado por Francia todavía no la había asimilado, con actitudes y gestos de crack que le llevaban a tomar malas decisiones en el césped. A largo plazo sí sería un problema porque Umtiti, por su capacidad para jugar por la derecha, es el central zurdo llamado a dar descanso a Piqué. «Son sólo molestias, esperamos tenerlo pronto», tranquilizó Valverde, quien no descartó jugar con dos zurdos, Lenglet y Vermaelen, ante el Athletic. Se quedó fuera de la lista Umtiti junto a cuatro descartes por decisión técnica: Malcom y los habituales Denis Suárez, Aleñá y Samper.

El Athletic también llega con muchas dudas, asimilando todavía la atrevida apuesta de Berizzo, muy exigente en lo físico por su presión avanzada e individual por todo el campo. Arrancó un 1-1 al Real Madrid, pero se dejó igualar un 2-0 ante el Betis y viene de caer 0-3 frente al Villarreal. Lekue es la única baja obligada.

-Alineaciones probables:

Barçelona: Ter Stegen, Semedo, Lenglet, Vermaelen, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Messi, Luis Suárez y Coutinho

Athletic: Unai Simón, De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Balenciaga, Dani García, Beñat, Susaeta, Raúl García, Yuri y Williams

Árbitro: Santiago Jaime Latre (aragonés)

Estadio: Camp Nou

Hora: 16:15 h.

TV: beIN laLiga