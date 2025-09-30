El Barça clama 'vendetta' ante el PSG

Daniel Panero Martes, 30 de septiembre 2025, 18:07 Comenta Compartir

El Barcelona tiene este miércoles la posibilidad de dar un golpe encima de la mesa en Europa. El conjunto que dirige Hansi Flick se mide al vigente campeón de la Champions en lo que pudo ser la final del pasado año y lo hace con la espina todavía clavada de la derrota de hace dos temporadas. El 1-4 con el que los galos despacharon el proyecto de Xavi Hernández aún escuece y marca un partido entre dos de los grandes favoritos a hacerse con el título, dos equipos que se conocen bien y que se las han tenido tiesas en los despachos en los últimos años.

Y es que Barcelona y PSG han sido como el perro y el gato en los últimos tiempos. Desde aquellos titubeos con Marquinhos y Verratti por parte de los culés o la operación relámpago de los franceses para reclutar a Neymar. Todo ha influido en unas tiranteces que se han ido salpicando con el épico 6-1 del Barça o con el 1-4 que firmaron los parisinos hace dos temporadas y que ahora sirve como gasolina para el Barça, tal y como reconoció Pedri este martes en la rueda de prensa previa. «Nos quedamos a un paso. Fue un partido complicado y queremos darle esa revancha», afirmó el canario, que aseguró además que «es mejor jugar contra un equipo como el PSG en lugar de contra un bloque bajo».

De aquel partido que concluyó con 1-4 para el PSG queda, no obstante, muy poco en ambos equipos. Los parisinos, todavía con Mbappé, iniciaban un proceso de construcción de la mano de Luis Enrique y los culés se encaminaban a los últimos episodios de Xavi como entrenador del Barça. Su sustituto, Flick, consiguió en apenas unos meses lavar la cara al grupo y llegar a unas semifinales que son el mejor presagio para un Barça que ya está entre los favoritos y aspira a dar un golpe encima de la mesa ante el campeón. «Somos el Barcelona y nos gusta ser favoritos en la Champions, pero sabemos que es un camino muy largo y que tenemos un rival espectacular delante. No pienso en el último choque contra el PSG porque el pasado es diferente al momento actual», recalcó el alemán.

El momento actual pasa por dar continuidad al triunfo conseguido en el debut contra el Newcastle y por no acusar las bajas con las que todavía cuenta Flick. No estarán por lesión Ter Stegen, Joan García, Gavi, Fermín y Raphinha, pero sí que estará disponible Balde, que recibirá este miércoles el alta médica tras superar los problemas musculares que ha arrastrado el último mes. Deberá esperar en el banquillo para entrar en un once en el que Flick no hará experimentos. Cubarsí acompañará a Eric García en la zaga, Pedri y Frenkie De Jong tendrán la manija y arriba Dani Olmo, Rashford, Lamine Yamal y Ferran serán los encargados de tumbar al campeón de Europa.

Lucha por el estilo

Enfrente estará un rival que comparte muchas de las cualidades que tiene el Barça. Flick y Luis Enrique son dos técnicos propositivos, que buscan tener la pelota en todo momento, que apuestan por mezclar el juego de posición con las transiciones rápidas y que aprietan muy arriba a sus rivales. Barça y PSG son dos siameses y esa es una de las batallas más importantes que estarán en juego este miércoles en el Lluis Companys.

El PSG llega a la cita, además, consolidado como uno de los grandes favoritos a levantar la Orejona. Lo es porque es el reciente campeón y también porque atraviesa un buen momento de forma pese a la derrota del pasado lunes contra el Olympique de Marsella. Los de Luis Enrique suman, pese a ello, seis victorias en los últimos siete partidos y barrieron al Atalanta en el debut en Champions por 4-0. Es un equipo muy rodado, pero que se presentará en Montjuic, eso sí, con bajas importantes. No estarán por lesión Dembélé, Doue, Kamara, Kvaratskhelia y Marquinhos, cinco bajas de peso para un partido en el que se miden dos de los grandes favoritos al título.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Szczesny, Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford y Ferran Torres.

PSG: Chevalier, Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Barcola.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio: Lluis Companys.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar Liga de Campeones.