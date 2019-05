Final Pochettino: «Hay que jugar como cuando eres un niño, no pensar que te están viendo millones de personas» Mauricio Pochettino se dirige a sus futbolistas durante el entrenamiento en el Metropolitano. / JuanJo Martín (Efe) El argentino destaca el carácter de su equipo, lo cerca que estuvieron de ser eliminados, y no aclara si jugará Harry Kane de inicio RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 31 mayo 2019, 20:46

Mauricio Pochettino no parecía nervioso en la sala de prensa del Metropolitano. Primero atendió a las explicaciones de su capitán, Hugo Lloris, y de Harry Winks, uno de sus descubrimientos al frente del Tottenham. Cuando le tocó a él atender a los medios se le llegó a ver relajado e incluso guasón, ya que bromeó sobre su línea física posando de pie en una posición peculiar para los fotógrafos para negar que esté más delgado. Lo hizo después de escabullirse varias veces sobre si estará o no Harry Kane de inicio. «No sé. Tenemos otro entrenamiento ahora y decidiremos. No va a ser fácil tomar una decisión. En cada partido hay que tomar decisiones de esa naturaleza. Nunca es fácil dejar a alguien en el banquillo», añadió el técnico sobre su goleador, que el lunes aseguraba encontrarse listo para jugar.

La decisión sobre el delantero inglés le permitió contar un pequeño secreto. «El otro día pedí que nos hicieramos una foto todos juntos, se lo he propuesto a la UEFA para que podamos hacernos una foto todos y no sólo el once titular antes de la final porque es mérito de todos. Por supuesto que alguien que no juegue se puede sentir dolido. Elegir la alineación es parte de mi trabajo, cuanta más información tengas más sencillo será tomar la decisión. El fútbol es de los futbolistas y son los que van a determinar el resultado ya que hace tres semanas nuestro papel e importancia era superior a la hora de poder enfocar el partido. Ahora cada vez es más pequeña», recordó aunque no negó que «una final de la Champions se prepara de otra manera a nivel mental y físico. Lo importante es estar preparados, volver a sentir esa emoción. Vamos a intentar disfrutar, e intentar ganar para escribir nuestra historia en la competición. Nosotros sabemos lo que debemos hacer para ello».

Es solo el tercer entrenador en guiar al club a una gran final europea tras Bill Nicholson y Keith Burkinshaw. Es la segunda final del argentino durante su carrera como entrenador tras la Copa de la Liga de 2015 (fue derrotado por el Chelsea) pero la primera final de la entidad londinense por la 'orejona' en sus más de 130 años de historia. Y todo ello logrado pese a los múltiples problemas que ha tenido en los últimos 18 meses. «El equipo se ha hecho fuerte a principio de temporada, diez meses atrás cuando no se pudo fichar y no se vendió en verano pero si en enero porque para Dembélé era su sueño jugar en China. En esos meses apretó los dientes y trabajó duro. Eso muestra el carácter del equipo y lo competitivo que es pero también lo fina que es la línea que separa el éxito y fracaso. Todas esas cosas positivas se podrían haber torcido por un simple o minúsculo detalle, si el VAR dice que no es fuera de juego (el gol del Manchester City en la vuelta de cuartos) estaríamos fuera, todo esto no habría existido. Si en el último momento no marcamos ese gol al Ajax, hoy estaría otro entrenador hablando. Fíjate qué injustos somos cuando hacemos análisis. Ahora no somos unos fenómenos, ni los mejores del mundo por lo que pasó», insistió.

Aprovechó para loar a su rival y a su colega en el banquillo red. «El Liverpool tiene un equipo fantástico. Es con el City es el mejor equipo de Inglaterra. Hay que darle el mérito a Jurgen Klopp y a sus jugadores. Para mí Jurgen es un entrenador de gran éxito. Es espontáneo, natural y ganador pero ha tenido algo de mala suerte en las finales. Lo más difícil es llegar a la final de la Champions. Nos gusta ganar y vamos a intentarlo. Ha sido un viaje increíble, hemos disfrutado muchísimo en este proceso. Me siento orgulloso porque estos jugadores estaban dispuestos a trabajar y a cualquier propuestas que les hiciéramos. Cuando hay estrés, todos los jugadores ponen el piloto automático para sentirse seguros, y más cuando hay millones de personas viendo la final. Mañana hay que jugar como cuando eres un niño, no pensar que te están viendo millones de personas, sentirte como un equipo. Una vez que se llega a la final de lo que se trata es de ganarla», insistió.