El Barça coge moral antes del clásico

Daniel Panero Martes, 21 de octubre 2025, 20:42 | Actualizado 21:03h. Comenta Compartir

El Barça cogió moral este martes antes del clásico del domingo en el Santiago Bernabéu. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al Olympiacos por 6-1 en un partido con más complicaciones de las que refleja el resultado y que se desencalló tras la expulsión de Hezze en el equipo de Mendilibar en la segunda mitad. Los tres goles de Fermín, el mejor jugador del encuentro, el doblete de Rashford y el tanto de penalti de Lamine Yamal suponen una inyección anímica para un Barça que despeja dudas justo antes de medirse al eterno rival.

Y es que el Barça quería enchufarse de cara al clásico. Se notaba en el ambiente festivo del Lluis Companys, en las pocas rotaciones de Flick y en las caras de concentración de un equipo, el azulgrana. Pese a ello, el inicio de partido tuvo un conato de derrumbe. El Barça tuvo dos pérdidas de balón ante la presión adelantada de los de Mendilibar y Szczesny sostuvo, con una mano, la algarabía de una grada que pedía espectáculo, algo que no iba a faltar.

El escenario era propicio para ello. Olympiacos no se arrugó, salió a morder y dejó espacios a su espalda que muy pronto iba a aprovechar el Barcelona. Avisó Rashford con un remate que despejó Tzolakis y acto seguido Fermín comandó una transición que él mismo culminó tras un rechace del meta rival para inaugurar el marcador. Fue el inicio de un correcalles. Los de Mendilibar no cambiaron de idea y el Barça actual tiene costuras que se le ven demasiado a pocos días de disputarse un clásico. Los azulgranas no supieron gobernar el encuentro durante muchos minutos. Pedri se diluyó en el intercambio de golpes y cada transición de los griegos era un martirio para el lento repliegue de los de Flick.

Barcelona Szczesny, Koundé (Araujo, m.75), Eric García, Cubarsí, Balde (Gerard Martín, m.75), Casadó, Pedri (Marc Bernal, m. 80), Fermín, Lamine Yamal (Bardghji, m.75), Rashford y Dro (Frenkie de Jong, m.59). 6 - 1 Olympiacos Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Dani García, Gelson Martins (Mouzakitis m.46), Chiquinho (Diogo Nascimento, m.31), Podence (Yaremchuck, m.77) y El Kaabi (Taremi, m.77). Goles: 1-0, m.7, Fermín. 2-0, m.39, Fermín. 2-1, m.54, El Kaabi, de penalti. 3-1, m.68, Lamine Yamal, de penalti. 4-1, m.74, Rashford. 5-1, m.76, Fermín. 6-1, m.79, Rashford.

Árbitro: Urs Schnyder. Expulsó a Hezze y amonestó a Balde, Dani García y Podence.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Lluis Companys ante 46.264 espectadores.

Dani García amenazó con un disparo que se marchó por centímetros y el partido iba a estar en la diferencia de talento entre ambos equipos. A los griegos les faltó el último pase y el Barça, en plena montaña rusa, encontró el segundo en una transición en la que Dro, muy activo, habilitó a Fermín para que dejara el partido encarrilado. El del Campillo ve espacios donde otros solo ven piernas, se le caen los goles y aprovechó la oportunidad para pedirse un sitio en el clásico.

Tras la reanudación, el Barça demostró una vez más las carencias que tiene en la faceta defensiva. Apenas un centro lateral fue suficiente para que aparecieran los problemas. Eric García hizo un penalti absurdo por mano y El Kaabi no perdonó desde los once metros para abrir un nuevo partido que pudo complicársele al Barça de no ser por la rigurosa expulsión de Hezze por un manotazo a Marc Casadó.

Ya contra diez, los azulgrana cogieron moral de cara al clásico apabullando a Olympiacos en apenas un cuarto de hora. En ese lapso cayeron cuatro goles. Lamine Yamal transformó un penalti cometido sobre Rashford, el atacante inglés hizo el cuarto tras un balón atrás de Balde, Fermín completó su particular 'hat-trick' con un zurdazo dentro del área y de nuevo Rashford hizo el sexto con una maniobra de puro delantero centro. Fue el colofón a una noche redonda para despejar dudas y coger moral de cara a un clásico al que el Barça llegará reforzado.