Dos jugadores palentinos a un paso de la gloria Canario, jugador del Atlético Baleares y Guille, portero del Mirandés. / Guiemsports/Avelino Gómez Guille, en el Mirandés, y Canario, en el Atlético Baleares, lucharán por ascender a Segunda JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Viernes, 21 junio 2019, 13:01

Poco a poco se acerca el final de la temporada con el 'play-off' de ascenso aún por decidirse. Mientras que en Tercera División, los equipos regionales quedaron fuera a las primeras de cambio para subir de categoría, el Mirandés todavía tiene posibilidades de regresar a la Segunda División tras el enfrentamiento contra el Atlético Baleares. Un choque que contará con jugadores palentinos entre las filas de ambos equipos. Alberto Castaño 'Canario', que desde hace dos temporadas defiende la camiseta del Atlético Baleares, y el joven portero Guillermo García 'Guille', que actualmente es el segundo portero del conjunto burgalés, se enfrentarán cara a cara en este decisivo choque.

Dos jugadores de generaciones diferentes que exportan el fútbol palentino allí donde van y que demuestran que el deporte local no está estancado. El ganador de la eliminatoria será nuevo equipo de la categoría de plata del fútbol español, con lo que los encuentros se prevén muy disputado y apasionados.

El Atlético Baleares de Canario, llega tras caer derrotado con el Racing de Santander, que ya es nuevo equipo de Segunda. Tras esa traspiés, el equipo ganó por la mínima al Melilla. El conjunto balear no puede dejar escapar más oportunidades. «Es el partido más importante de la temporada junto al que jugamos con el Racing. Una nueva final que afrontamos con ilusión y muchas ganas, sabiendo lo que se juega cada equipo. Esperemos que esta vez caiga de nuestro lado», señaló Canario, que se encontró muy optimista con el nivel demostrado durante toda la campaña. «Seguramente esta haya sido la mejor temporada de mi carrera, tanto a nivel personal como colectivo. El equipo ha estado toda la campaña arriba, manteniéndonos en puestos de 'play-off', incluso las últimas jornadas como líderes», destacó el extremo.

Para el joven portero Guille ha sido una temporada de aprovechamiento de las oportunidades que ha tenido. «He podido disfrutar de minutos con el equipo en Copa del Rey y he aprovechado al máximo las oportunidades que me han dado. Lógicamente me hubiese gustado poder disputar de más minutos, pero por delante de mí está Limones, que es un gran portero y a los hechos me remito que lo está demostrando a lo largo de toda la temporada», señaló el guardameta del Mirandés, que aterrizaba en el equipo burgalés tras formar parte del Palencia Cristo. «Llegaba de la Tercera División después de estar con el Palencia Cristo disputando el 'play-off' de ascenso a Segunda B y otros dos años más en los que jugué por el ascenso y eso sirve para recoger experiencia. Hay una diferencia importante en el juego entre las dos categorías, la calidad, evidentemente, aumenta y más cuando estás en un gran equipo como el Mirandés», afirmó Guille.

Dos equipos que llegan a la fase final con la vista puesta en la recompensa a toda la temporada. La primera oportunidad tendrá lugar este sábado en Anduva. «No he seguido mucho la temporada del Mirandés salvo el partido contra el Recreativo de Huelva. Es un equipo al que le gusta jugar la pelota, esperemos poder contrarrestar su juego con nuestro fútbol y conseguir sacar un buen resultado allí», destacó Canario. Para Guille, el rival irá a Miranda de Ebro a jugar su fútbol. «El Atlético Baleares es un equipo al que no le gusta complicarse nada en la defensa. Su juego es bastante directo y nosotros intentaremos aprovecharnos de eso para coger los posibles rechaces y jugar al contraataque».

Las claves del encuentro para ambos jugadores estarán en los pequeños detalles. «Cada partido es un mundo y hasta que no se acaba no sabes por dónde pueden ir los tiros. Para nosotros sacar un buen resultado allí será muy importante. En nuestra casa, con nuestro terreno de juego más reducido, ellos sufrirán bastante y tenemos que hacer valer esa pequeña ventaja», destacó Canario. «El Atlético Baleares es un equipo al que no le gusta complicarse en la defensa. Su juego es muy directo y nosotros intentaremos aprovecharnos de eso para coger los posibles rechaces y jugar al contraataque», señaló Guille, que se encuentra a la sombra de Limones, el portero titular. «A todo el mundo le gustaría jugar este tipo de partidos. Cuando el entrenador apuesta por uno y le sale bien es difícil cambiar y más aún en estas categorías sabiendo lo que te estás jugando», destacó el jugador que no tira la toalla, pensando en disputar algún minuto en el ascenso. «Nunca se sabe, porque puede haber tarjetas, lesiones o golpes en un momento dado y tienes que estar listo para aprovecharlo y ayudar al equipo», concluyó Guille.

Todo listo para que eche a rodar el balón y gane el mejor de los contendientes palentinos. En juego, el ascenso a Segunda División.