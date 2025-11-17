El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Haaland celebra la clasificación de Noruega para el Mundial. Alberto Pizzoli / AFP
Mundial | Clasificación

Haaland se convierte en el rey vikingo

Sus 16 goles en la fase de clasificación han catapultado a Noruega, que estará en el Mundial 28 años después

Daniel Panero

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

Erling Haaland ha devuelto a Noruega la fiebre mundialista. Tras 28 años de sinsabores en el país escandinavo, el punta del Manchester City ha logrado ... lo que parecía imposible y lo ha hecho a base de cañonazos. Sus 16 tantos son el récord europeo de una fase de clasificación para el Mundial y constatan el gran momento que atraviesa un jugador para el que no hay hazaña goleadora que no esté al alcance de su mano. Es la era del rey vikingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  2. 2 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  3. 3

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  4. 4 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo
  5. 5 Consulta aquí las clasificaciones de la IX Carrera de Empresas de El Norte
  6. 6

    Una gran escultura recuerda en Portugalete a las víctimas de accidentes de tráfico
  7. 7

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  8. 8

    El cónclave del AC: dos horas de charla, la pregunta de Javi Sánchez y el perdón de Solares
  9. 9

    Un solar abandonado impide urbanizar el acceso a Batallas desde principios de siglo
  10. 10

    Un incendio devora una autocaravana en apenas unos minutos en Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Haaland se convierte en el rey vikingo

Haaland se convierte en el rey vikingo