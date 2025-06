Eusebio Sacristán: «Si mi experiencia ayuda al Real Valladolid y a Castilla y León, bienvenida sea»

Eusebio Sacristán vuelve a sonreír. «Estoy fuerte», arrancó «ilusionado» por volver a entrenar después de haber tenido que demostrar «una vez más» su resilencia para « ... regresar al fútbol».

El profesional de La Seca vuelve a la que fuera su casa, en la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, para afrontar el cargo de seleccionador autonómico del equipo que luchará por estar en la Fase Final de las Selecciones UEFA. Regresa dos décadas después, tras aquella primera experiencia en los banquillos junto a Carlos Hugo García Bayón y su amigo y excompañero, Juan Carlos Rodríguez Moreno 'el Galgo' en la temporada 2002-2003.

«Estoy muy feliz de volver a ser entrenador. Es lo que yo quiero y deseo en este momento, y además hacerlo en el lugar en el que empecé, en la Federación, me hace todavía más feliz», valoró el entrenador vallisoletano en su presentación. «El fútbol es lo que mejor se hacer y es el momento de volver a sacar todo el fútbol que llevo dentro», señaló para dejar atrás esa etapa de su vida en la que ha estado convaleciente tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo a causa de una caída en diciembre de 2020. «Luchar», fue la palabra que repitió hasta en tres ocasiones. «Para recuperarme», incidió en relación a las consecuencias de esa caída que le dejaron en coma inducido durante tres semanas y posteriormente recibió tratamiento en una clínica especializada en daños cerebrales en Barcelona.

«Es lo que he hecho siempre, luchar, cuando quería ser fútbolista; luchar para ser entrenador... Y ahí tuve la suerte de coincidir con Johan -por Cruyff- y aprender. Me he dado cuenta que puedo aportar mucho», reconoció el nuevo seleccionador autonómico, que puso en valor su tierra, Castilla y León y Valladolid.

No eludió hablar de la situación del Real Valladolid, un futbolista que completó nueve temporadas en Zorrilla, y que lamentó el descenso del equipo a Segunda. «Ojalá vuelva cuanto antes a Primera y esté muchas temporadas», agregó antes de asegurar que está dispuesto «a todo» para ayudar al Pucela, al Mirandés... «Si mi experiencia ayuda al Real Valladolid o al fútbol de Castilla y León, bienvenido sea», indicó para valorar cómo deseaba que el equipo jabato hubiese subido a Primera el pasado sábado.

Use explicó como durante casi dos décadas como técnico puso en liza lo aprendido en el FC Barcelona. «El pasado año veía como la selección se proclamaba campeona de Europa, y me decía, si este sistema y esta apuesta es la que yo tenía. El sistema de triángulos en la Real Sociedad... Lo hecho en el Celta, en el Girona...», indicó

La selección de Castilla y León de UEFA comenzará su trayectoria en competición oficial, en diciembre de 2025, con la I Fase de la Copa de Regiones UEFA en su ronda nacional.

En octubre empezarán los entrenamientos de un equipo formado, principalmente, por futbolistas del Grupo VIII de Tercera RFEF, que no sean profesionales, dado el carácter amateur de esta competición europea, que vivirá su fase internacional en la temporada 2026-2027.