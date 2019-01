Un equipo muy enchufado Mika, máximo realizador de la Segoviana, durante un partido en La Albuera.. / Antonio de Torre 15 jugadores de la Segoviana, entre los que destacan Mika, Álex Conde y Dani Calleja, han visto portería en estas 22 jornadas de Liga FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 28 enero 2019, 22:01

Llegó a la Segoviana el pasado mes de agosto. Se sabía que era un delantero con gol (aunque solo había marcado uno con el Tudelano en Segunda B) y los informes indicaban que es un jugador que se desenvuelve bien dentro del área, que se desmarca bien. «Soy un delantero con gol; ahora me han dado la oportunidad de esta aquí y espero responder con goles», afirmó Miguel Ángel Junco, Mika, el día de su presentación como nuevo jugador gimnástico.

Asumió el reto que tenía por delante. Cinco meses después y tras 22 encuentros de Liga, Mika ha reafirmado esas palabras con goles. Es de lo que viven los delanteros; su modo de vida. Mika es el máximo realizador del conjunto gimnástico (lleva ya doce), algunos muy importantes y de muy bella ejecución.

El primero lo anotó en la segunda jornada del campeonato, en el partido frente a La Bañeza y que ganó el conjunto gimnástico por 3-0. Después, fue el encargado de abrir la lata en la sexta jornada, partido frente al Real Ávila, que también ganó la Segoviana por 3-0. También abrió el marcador en la victoria segoviana frente al Almazán (2-3) en la novena jornada y le hizo tres al Santa Marta (partido que ganaron los de Manu González por 4-0). Después le hizo uno al Virgen del Camino; volvió a abrir el melón en el 3-0 frente al Bupolsa, marcó los dos goles de la victoria frente al Cristo (2-0), logró el tanto del empate en La Bañeza y viene de desatascar el marcador de su equipo en esta última jornada frente a la Cebrereña.

El segundo máximo realizador de la Segoviana es Álex Conde, con ocho tantos. Le hizo un gol a La Bañeza, otro al Sporting Uxama; dos al Real Ávila. También marcó ante el Burgos Promesas y anotó el primero del 4-0 frente al Virgen del Camino. Marcó el tanto del empate frente al Atlético Bembibre y uno de los cuatro que le hizo la Segoviana al Briviesca.

En ese particular listado de goleadores de la Segoviana, la tercera posición es para Dani Calleja, con cuatro goles. Fue el encargado de marcar el primer tanto de la Segoviana de esta temporada en esa primera jornada de Liga frente al Briviesca, que terminó con la victoria gimnástica por 1-2. Anotó también de penalti el gol con el que se cerró la cuenta anotadora frente al Sporting Uxama (5-0), también le hizo uno al CD Virgen del Camino y cerró el partido marcando también frente al Briviesca en La Albuera (4-0). Tres jugadores, 24 goles, de los 45 que ha marcado la Gimnástica Segoviana hasta el momento (uno se lo marcó un jugador del Tordesillas, partido que terminó con el triunfo de la Segoviana por el resultado de 0-1.

El resto, muy repartido, como pueda ser por ejemplo el Gordo en la lotería de Navidad. Y es que además de estos tres jugadores, hay otros doce jugadores que han visto portería.El central Anel lleva tres; Asier Arranz, ahora lesionado, y pendiente de unas pruebas médicas, también lleva tres, al igual que Ivi (también lesionado). Dani Arribas y Elías tienen dos y ya con un gol, la nómina de jugadores es más amplia, con Kike (que ya no está en el equipo por problemas laborales), Juan de la Mata, Rubén, Manu, Gómez, Quino y el último que ha inscrito su nombre en esta lista, el centra Charly, autor del segundo gol de la Segoviana en este último partido frente a la Cebrereña. Salvo los dos porteros, Facundo y Cristian, el central Javi Marcos, el lateral Adri y Agus Alonso (que todavía no ha disputado ningún minuto) son pocos los componentes de la plantilla que todavía no han marcado. «No sé si alguna plantilla es capaz de tener esas variantes y variables que tenemos y eso habla muy bien del nivel de la plantilla», comentó el técnico Manu González tras el partido ante la Cebrereña.

Por su parte, el CD La Granja, que ha marcado 21 goles hasta el momento (lleva dos jornadas consecutivas sin anotar), tiene en Dani Lázaro a su máximo artillero con cinco dianas. El jugador tuvo que retirarse lesionado frente al Zamora. Cuatro tiene Koby y le siguen con dos Gabri, Guty y Pluma. También han visto portería Cristian, Juli, Terleira, Yuki, Mario y Alcubilla.