Durántez aún tiene fútbol

El futbolista palentino David Durántez, en la plaza Mayor de Palencia. / Antonio Quintero El futbolista espera encontrar pronto un equipo tras su etapa en el Plasencia durante las dos últimas temporadas

Hablar de David Durántez es hablar de fútbol en mayúsculas y es que el centrocampista palentino ha dedicado toda su vida a su verdadera pasión. Un jugador conocido por ser un auténtico luchador en los terrenos de juego desde sus inicios. El pasado mes de mayo terminó su segunda temporada en la Unión Polideportiva Plasencia, actualmente se encuentra sin equipo pero con la firme intención de seguir jugando durante la próxima campaña.

La última temporada ha sido una de las más difíciles para Durántez por culpa de una fractura en el menisco que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante buena parte del año. «En lo personal tuve una lesión durante la fase de ascenso de la temporada anterior y este año ya empecé mal la Liga. Tenía muchas molestias y fui hacerme unas pruebas a Salamanca. Tanto el entrenador como el médico que me atendió, decidieron seguir un tratamiento conservatorio para intentar que jugase lo máximo posible», señaló el futbolista palentino que finalmente tuvo que pasar por el quirófano el pasado mes de noviembre.

La convalecencia duró algo más de lo esperado. «Debido a la edad los tiempos de recuperación son más largos. La lesión de menisco suele apartarte de los terrenos de juego unos dos meses y en mi caso he estado casi tres sin poder jugar», afirmó Durántez, consciente de los tiempos de convalecencia. «Ha sido un lastre el hecho de parar precisamente por el tema de la edad, ya que luego tienes que volver a coger el ritmo de competición. Ahora en verano lo que estoy haciendo es no parar, todos los días hago deporte para poder estar en forma».

Una aventura de casi dos años por tierras extremeñas que ha dejado al jugador muy buenas sensaciones. «El año que llegué, el Plasencia llevaba catorce temporadas sin jugar un 'play-off' y se creó mucha expectativa sobre todo durante la pretemporada. Desempeñamos un gran papel en la Copa Federación y eso creó más ilusión entre los aficionados. Realizamos un final de temporada increíble y ganamos los últimos diez partidos de Liga», afirmó el futbolista que también hizo balance de la actual campaña. «Esta temporada el equipo se hizo con un presupuesto inferior al del año pasado, aunque con aspiraciones de jugar el 'play-off'. Hay equipos como el Algeciras con un gran presupuesto que entró en los puestos de 'play-off' en la última jornada y ascendió. El Salmantino entró en la última jornada porque el Tordesillas se quedó fuera», señaló Durántez que en esta campaña ha visto como su equipo se quedaba fuera de la fase de ascenso por un solo punto.

«Hasta el último día tuvimos oportunidades para poder meternos en el 'play-off'. Ha sido una pena no habernos clasificado al final porque teníamos mucha ilusión», afirmó Durántez, que acusó la marcha de varios jugadores como uno de los motivos fundamentales de no haber conseguido el objetivo. «En diciembre nos lastraron mucho cuatro bajas de jugadores importantes, lo que nos penalizó. El equipo por otro lado tiene la suerte de contar con un entrenador muy exigente que sabe sacar mucho rendimiento», destacó el futbolista.

El centrocampista es consciente de que el hecho de que un equipo tenga un presupuesto muy elevado, no es sinónimo de lograr el ascenso. «Este año lo hemos podido vivir en el grupo de Castilla y León. El Zamora ha llegado al final de la Liga regular muy bien y en el 'play-off', donde a priori partía como favorito, cayó con el Haro de Roberto Levas (un viejo conocido de la afición palentina). El conjunto zamorano es un equipo con una gran infraestructura, pero no por tener más dinero vas a conseguir mayores retos», señaló Durántez, que sigue de cerca la actualidad del Grupo VIII de la Tercera División, donde este año habrá dos equipos palentinos. «Me gusta estar al día con las noticias de los equipos palentinos. Espero que el Becerril consiga asentarse en la categoría y realizar un buen papel en Copa».

El futbolista guarda un grato recuerdo de la época dorada del C.F. Palencia, algo que será muy difícil de olvidar. «He tenido la suerte de vivir años de salir a calentar con 2.000 espectadores en la grada. No se me olvidará nunca el partido de ascenso que jugamos frente al Jaén, con las oficinas llenas de aficionados para comprar las entradas y las colas el mismo día del partido. La ilusión que se creó ese año fue muy grande. Una temporada después del famoso descenso junto al Burgos, el equipo logró el ascenso a Segunda B y en la campaña siguiente luchamos por el 'play-off' de ascenso a Segunda División. Ese era el Palencia de todos», recordó Durántez, confiando en que pronto se puedan volver a vivir en la ciudad grandes tardes de fútbol.

Tras finalizar su contrato con el equipo extremeño, el jugador se encuentra actualmente sin equipo aunque ya ha empezado el interés de los clubes palentinos por hacerse con sus servicios. «He hablado con algún equipo de Palencia y estoy esperando a ver que pasa. No se si jugaré en un club de Tercera División, o lo haré en Regional, pero mi intención es seguir jugando. Ya tengo una edad y seguramente me quede en Palencia», afirmó Durántez que con toda seguridad no jugará en el Palencia Cristo la temporada que viene. «Estos últimos días he hablado con Chuchi Jorques porque tenemos muy buena relación ya que jugamos juntos. Pero el equipo tiene ya prácticamente las fichas cubiertas en el centro del campo para la próxima temp0rada». En cuanto a su futuro después de su carrera como futbolista, Durántez tiene claro que su puesto no sería el de entrenador. «Me gustaría seguir ligado al mundo del fútbol pero no como primer entrenador sino como segundo o ya en un puesto de mayor responsabilidad como el de director deportivo. Llevo muchos años jugando al fútbol y conozco a muchos jugadores de lugares diferentes y es algo importante para dedicarse a eso. No me importaría dedicarme a eso», concluyó el futbolista que todavía no conoce donde jugará la próxima temporada.