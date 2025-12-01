El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jugadores de los combinados de Castilla y León y Andalucía posan juntos en La Balastera. Lucía Gil Maestro
Copa de Regiones UEFA

El controvertido desenlace de la Copa de Regiones que clasifica a Galicia… sin ganar ningún partido

La selección gallega acaba líder de grupo por una alineación indebida de Andalucía que se repitió ante Castilla y León, pero que esta no reclamó a tiempo

Juan Díez Regidor

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:59

Comenta

Salvo rectificación por parte del Comité de Apelación, la selección de Galicia disputará la siguiente fase en la Copa de Regiones UEFA. Era lo lógico ... sobre el papel ya que -como campeona en 2023- partía como favorita. Lo que pocos presagiaban era la manera de lograr el pase. Sobre todo para quien observe los resultados: el único combinado del grupo que ha ganado los dos partidos se ha quedado fuera en favor del plantel gallego que accede… sin ganar ninguno.

El controvertido desenlace de la Copa de Regiones que clasifica a Galicia… sin ganar ningún partido