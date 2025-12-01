El controvertido desenlace de la Copa de Regiones que clasifica a Galicia… sin ganar ningún partido

Salvo rectificación por parte del Comité de Apelación, la selección de Galicia disputará la siguiente fase en la Copa de Regiones UEFA. Era lo lógico ... sobre el papel ya que -como campeona en 2023- partía como favorita. Lo que pocos presagiaban era la manera de lograr el pase. Sobre todo para quien observe los resultados: el único combinado del grupo que ha ganado los dos partidos se ha quedado fuera en favor del plantel gallego que accede… sin ganar ninguno.

Pero aún hay más. La tercera en discordia, Castilla y León, se quedó a un solo paso también de poder clasificarse. No por falta de fútbol, sino de astucia. Todo a raíz de una alineación indebida de Andalucía que puso todo patas arriba. Más bien de dos, si bien solamente Galicia se dio cuenta de que un jugador rival no podía estar sobre el terreno de juego. Y se puntualiza lo de «dos» porque ese mismo futbolista también jugó frente a Castilla y León, con la diferencia de que, aquí, nadie se percató de tal circunstancia irregular.

Todo se desató el sábado, en el segundo encuentro, el que enfrentaba a Galicia y Andalucía. Los andaluces ganaron por 2-1, pero Galicia recurrió la alineación de Ángel Martínez, dorsal número 3. Ahora mismo milita en el Chiclana, pero antes jugaba en Gibraltar, en el St Joseph's FC. Allí solo estuvo en verano, el tiempo justo para disputar cuatro partidos de la fase de clasificación a la Conference League, algo que no está permitido según las bases de la Copa de Regiones.

«No podrá participar un jugador que haya disputado encuentros internacionales en las competiciones UEFA», se recoge en las reglas de competición. Por lo tanto, el Comité de Competición tardó muy pocas horas en resolver en favor de Galicia, dándole una victoria por 3-0 y retirando los puntos de Andalucía.

Hecho que se habría calcado en el duelo frente a Castilla y León si, en este caso, el combinado dirigido por Eusebio Sacristán hubiese estado igual de avispado, pues Ángel Martínez también disputó ese partido. Sin embargo, cuando la Federación de Castilla y León se dio cuenta ya era tarde para recurrir ya que el plazo de alegar termina dos horas después de concluir el choque.

Habría sido fundamental ya que, si Castilla y León hubiera reclamado, habría corrido la misma suerte que Galicia y tendría 3 puntos más. En el duelo directo frente a Galicia el resultado fue de empate, pero el conjunto de Eusebio ganó la tanda de penaltis por lo que habría quedado por encima del combinado gallego en la tabla final. Bien es cierto que solo es una suposición ya que, de producirse este contexto, a Galicia no le valía el empate frente a Castilla y León para pasar y el escenario habría sido diferente.

Con todo, Galicia acaba la fase líder con 4 puntos, Andalucía queda segunda con 3 (la victoria ante Castilla y León que no se impugnó) y nuestra comunidad acaba en tercer lugar con un punto. Aun así, la federación andaluza de fútbol puede recurrir ante el Comité de Apelación para agotar sus opciones de disputar la segunda ronda a finales del mes de enero.