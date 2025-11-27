El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eusebio Sacristán posa en los campos de la RFCYL en Arroyo de la Encomienda. Alberto Mingueza

Eusebio Sacristán, seleccionador UEFA de Castilla y León

«Me cambió la vida cuando vi que podía volver a entrenar»

El vallisoletano dice que en los malos momentos no encontraba «ninguna utilidad» a ver partidos, pero todo cambió al notarse preparado para retornar a los banquillos

José Anselmo Moreno

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:05

Comenta

La frase «decíamos ayer», atribuida a Fray Luis de León y Unamuno, se utiliza para retomar un tema después de una larga interrupción, haciendo como ... si el tiempo no hubiera pasado. Para Eusebio Sacristán sí ha pasado, aunque estuvo a punto de detenerse por un 'coqueteo' con la muerte. Un 18 de mayo de 2019 fue su último día en un banquillo. Era un Alavés-Girona jugado en Mendizorroza y Use, con Onésimo de segundo entrenador, dirigía ese día al Girona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

