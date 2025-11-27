La frase «decíamos ayer», atribuida a Fray Luis de León y Unamuno, se utiliza para retomar un tema después de una larga interrupción, haciendo como ... si el tiempo no hubiera pasado. Para Eusebio Sacristán sí ha pasado, aunque estuvo a punto de detenerse por un 'coqueteo' con la muerte. Un 18 de mayo de 2019 fue su último día en un banquillo. Era un Alavés-Girona jugado en Mendizorroza y Use, con Onésimo de segundo entrenador, dirigía ese día al Girona.

Desde entonces hasta hoy han pasado muchas cosas, pero este miércoles Eusebio estaba en los campos de la Federación en Arroyo con una ilusión desbordante, ya que reaparecerá este viernes dirigiendo a la selección de Castilla y León ante Andalucía. Dice que su vida cambió cuando se dio cuenta de que estaba preparado para volver a entrenar. «Yo cuando estaba mal no quería ni ver partidos, estaba hundido y no me apetecía nada, ni siquiera ver fútbol porque no le veía ninguna utilidad tal y como yo estaba, pero cuando me fui recuperando volví a verlo con ilusión porque ya me servía para algo y me veía preparado para volver», dice con una emoción pletórica.

Hoy «Use» estaba de nuevo envuelto en un chándal para dirigir a sus jugadores, de los cuales ya hizo una prelista hace semanas. Ya les ha explicado su sistema, el 4-3-3, los famosos triángulos de Cruyff con los que buscaban siempre al jugador desmarcado y cuando la pregunta es si esta selección va a intentar jugar como «su» Barcelona me insta a comprobarlo: «Vete a verlo, por supuesto que trataré de aplicarlo aquí», subraya.

«El fútbol es a lo que he dedicado mi vida, es lo que me ha salvado, y que mi primer proyecto tras lo sucedido sea precisamente la selección de Castilla y León me enorgullece», afirma al tiempo que incide en que «este es el sitio ideal para volver. Mi sueño era retomar la rutina, el contacto directo con los jugadores. Estar en un campo es lo que he hecho toda mi vida», agrega.

Ese contexto de que el destino haya marcado la reaparición en su tierra le emociona y subraya: «La vida me puso un obstáculo que parecía insalvable, por eso tiene ahora más valor para mí este momento». Y es que tras el traumatismo craneoencefálico de 2020, que tuvo a Use en coma, no le salían las palabras así que el camino recorrido hasta hoy le hace sentir «más fuerte». Asegura que «la determinación» ha hecho que esté en condiciones de entrenar otra vez. «Tengo mucho tiempo libre y es lo que mejor sé hacer», recalca.

Vuelve al principio e insiste en que su vida, durante un tiempo de color gris, cambió cuando se dio cuenta de que podría volver a los banquillos y ha retomado poco a poco las rutinas de un entrenador gracias a la Federación de Castilla y León. «Cuando me sucedió el accidente pensé que la vida me ponía una prueba para ver si era capaz de superarla. Otra más. Ahora me alegra recordar lo que pasó porque he podido sacar adelante una situación muy difícil con mucho sacrificio y así las sensaciones al volver se disfrutan más».

Hay una frase que repite de forma recurrente: «La vida me dio una oportunidad para sobrevivir que no he desaprovechado. Hoy estoy aquí, recuperado, hay alguna cosa que se me olvida pero otra gente, sin ningún percance como el mío, también dice que le pasa», subraya.

Juan Carlos u Onésimo son algunos de sus muchos amigos del alma, pero no olvida la Fundación Eusebio Sacristán ni las escuelas de deporte inclusivo. Sin embargo, «cuando me siente en el banquillo de La Balastera y vuelva a sentirme entrenador será muy emocionante».

Recalca que va a disfrutar «muchísimo» entrenando y para acabar, hay que acentuar que su memoria está intacta porque rescata del baúl de los recuerdos muchas cosas de su etapa de entrenador en la Real, en el Celta, etc.

La selección de Castilla y León afronta este fin de semana dos partidos de la Copa de Regiones UEFA en el estadio de La Balastera de Palencia. En concreto, la reaparición de Eusebio en un banquillo será este viernes, a las 12 horas, frente al difícil combinado de Andalucía.

