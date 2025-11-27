La selección de Castilla y León, lista para su gran reto Tres vallisoletanos defenderán la camiseta del combinado regional en su doble duelo de la Copa de Regiones UEFA que se disputará en La Nueva Balastera

Álvaro Colino, Carlos Chatún y Javier Manjarrés, integrantes de la selección de Castilla y León, en los campos de entrenamientos de la federación.

Juan Díez Regidor Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:05 Comenta Compartir

Dos años después, el combinado regional vuelve a competir en la Copa de Regiones UEFA. La selección de Castilla y León, ahora a las órdenes de Eusebio Sacristán, afronta la primera fase este fin de semana. A diferencia de la última edición, que se disputó en Extremadura, en esta será anfitrión. Los rivales, de una complejidad tremenda: Galicia y Andalucía.

En el plantel se han colado con todo merecimiento tres jugadores vallisoletanos. Colino, del Mojados; y Manja y Chatún, del Tordesillas. Este último es el único que repite con respecto a la anterior convocatoria. También lo habría hecho el rojiblanco Abraham de no ser por una lesión en el gemelo que sufrió el pasado fin de semana en el duro encuentro en Becerril.

No podía faltar el hombre del momento en Tercera RFEF. «Esto para mí es un plus de energía. Disputar este tipo de campeonatos es una experiencia muy bonita y te da otra visión del fútbol al que no estamos tan acostumbrados», asevera Chatún, que regresa además a un escenario muy especial para él, la Nueva Balastera: «Fue mi debut en 3ª RFEF y guardo con mucho cariño este recuerdo». De hecho, hizo lo mejor que sabe hacer, marcar.

Y es que Castilla y León jugará en casa, en Palencia, algo que dará facilidades a las familias para poder ver ambos partidos. «El factor campo va a ser importante para dar la mejor versión de nosotros», añade Colino. Las pruebas han terminado, el combinado de Eusebio realizó el miércoles su última sesión de entrenamiento, que ha ayudado a refrendar la fuerza de un plantel que ya se lleva conociendo estos meses. «Veo al equipo muy bien. Hay ganas de competir, calidad, buen ambiente… no será fácil, pero capacidad para ganar los dos partidos tenemos, sin duda», afirma.

Ampliar La selección de Castilla y León que debuta este viernes en Palencia. Mingueza

El extremo del Mojados vuelve a coincidir con Manja, con quien compartió vestuario en su último año en el Laguna. «Nunca había pensado en una experiencia así y para mí es un placer», confiesa, convencido también de que Castilla y León cuenta con potencial para clasificarse. En lo que coinciden los tres es en las alabanzas al técnico. «Él te intenta transmitir todo lo que sabe en su amplia experiencia. Que alguien de su caché te transmita esa confianza de manera tan cercana es algo muy especial», valora el zaguero del Tordesillas.

Su equipo, por cierto, llega a este «parón» tras 8 victorias consecutivas. Pero el calendario genera estas sorpresas. Justo antes del duelo trascendental ante el Palencia llega este parón. «No es lo más lógico. Parar puede que no nos venga bien, pero nos estamos adaptando a situaciones de todo tipo», considera Manja, aunque jugadores como Chatún o Colino ven también el lado positivo. «Es una liga tan larga… que desconectar un fin de semana nos viene bien».

La primera prueba, este mismo viernes, frente a Andalucía. La segunda, el domingo, ante Galicia. Entre medias el sábado se medirán las otras dos selecciones en Becerril para ver qué opciones tiene Castilla y León para pasar a la fase intermedia. La exigencia es máxima porque solo accederá a ella el que quede mejor de los tres.

Reporta un error