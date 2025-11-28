Eusebio Sacristán debuta con derrota con Castilla y León en su retorno a los banquillos

La Nueva Balastera tuvo el privilegio de acoger el regreso de Eusebio Sacristán a los banquillos. Un debut del técnico vallisoletano al frente de la ... selección de Castilla y León que se vivió con gran emoción y expectación. Seis años después y tras sufrir un traumatismo craneoencefálico por una caída en 2020, Eusebio Sacristán volvía a colocarse al frente de un equipo en el debut del combinado regional en la XIV Copa de Regiones de la UEFA. Un partido con una gran carga simbólica donde la parte negativa fue el resultado. La selección castellanoleonesa cayó por 1-2 frente a la de Andalucía en un duelo muy igualado.

El combinado de Castilla y León entró con más intensidad al partido y logró adelantarse en el marcador, cuando apenas se habían cumplido los primeros diez minutos de juego. Isra González aprovechó un rechace del portero visitante para adelantar a los locales con un gran disparo cruzado. Los andaluces, por su parte, no terminaban de encontrarse cómodos sobre el verde de La Balastera, tratando de generar peligro a base de transiciones rápidas.

Castilla y León Freile, Marcos (Manu, 72'), Óliver, Cascón, Colino (Collado, 66'), Isra (Pablo, 80'), Chatún, Hame (Jairo, 66'), Manja, Hugo (Santos, 46') e Iker. 1 - 2 Andalucía Alberto, Iván, Ángel, Andrés, Roberto (Ezequiel, 86'), Pablo (Antonio, 62'), Dani (Fran, 79'), Manu (Adri, 79'), Fidel, Lauren y Michael (Carlos, 62') Goles: 1-0 Isra (10'). 1-1 Dani (26'). 1-2 Rober (65').

Árbitro: Mazo Maruri.

Incidencias: Primera jornada de la UEFA Regions Cup disputada en La Balastera.

Los visitantes fueron creciendo en el encuentro hasta encontrar el empate antes de la media hora. Dani Guerrero aprovechó un rechace para poner de cabeza tablas en el marcador tras un gran contragolpe del conjunto andaluz. Una vez igualado el electrónico, el choque se tornó más físico, con más disputas y sin tantas llegadas a ninguna de las dos áreas, manteniéndose la igualada al término de la primera mitad.

El paso por vestuarios no alteró prácticamente nada el guion del encuentro. Andalucía hizo gala de su pegada y encontró el segundo tanto con un potente disparo de Rober desde la frontal, ante el que nada pudo hacer Freile. Desde entonces, los de Eusebio Sacristán fueron dominadores totales del partido, aunque sin terminar de encontrar el camino a la portería visitante. Los castellanoleoneses fueron acumulando llegadas en busca del empate, pero el desacierto en los últimos metros condenó a Castilla y León a comenzar su andadura es esta Copa de Regiones UEFA con una derrota.

El desenlace, eso sí, dejó un guiño para el consuelo. La competición obligaba a disputar una tanda de penaltis después de cada partido para deshacer posibles empates. En la tanda, Castilla y León se impuso por 7-6 en una larga serie frente a los andaluces, con una notable actuación del portero Dani Freile.

Después del pitido final, por partida doble, Esusebio Sacristán se mostró emocionado en su regreso a los banquillos y también exigente sobre lo visto sobre el terreno de juego. «En el fútbol pasan estas cosas. En partidos igualados, al final se decanta por alguno y les ha tocado a ellos. Hay que seguir luchando para afrontar el domingo otro gran partido. Me he sentido muy emocionado y muy centrado; me hubiera gustado una victoria, pero hemos luchado», reconocía ayer el seleccionador castellanoleonés al término del choque.