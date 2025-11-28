El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eusebio Sacristán conversa con algunos jugadores de la selección regional al término del encuentro.

Eusebio Sacristán conversa con algunos jugadores de la selección regional al término del encuentro. Lucía Gil Maestro

Eusebio Sacristán debuta con derrota con Castilla y León en su retorno a los banquillos

El técnico vallisoletano dirigió seis años después un encuentro, el estreno del combinado regional en la UEFA Regions Cup

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:35

Comenta

La Nueva Balastera tuvo el privilegio de acoger el regreso de Eusebio Sacristán a los banquillos. Un debut del técnico vallisoletano al frente de la selección de Castilla y León que se vivió con gran emoción y expectación. Seis años después y tras sufrir un traumatismo craneoencefálico por una caída en 2020, Eusebio Sacristán volvía a colocarse al frente de un equipo en el debut del combinado regional en la XIV Copa de Regiones de la UEFA. Un partido con una gran carga simbólica donde la parte negativa fue el resultado. La selección castellanoleonesa cayó por 1-2 frente a la de Andalucía en un duelo muy igualado.

