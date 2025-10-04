El Chelsea firma un triunfo agónico ante un Liverpool que no da con la tecla

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 4 de octubre 2025, 20:42 Comenta Compartir

Nueva decepción para el Liverpool. Tras un inicio de Premier brillante en cuanto a resultados, aunque no tanto en sensaciones de juego, los de Arne Slot han sumado su tercera derrota consecutiva y ceden el liderato al Arsenal que no falló. Un trallazo de Caicedo adelantó a los de Enzo Maresca, que durante gran parte del partido se sintieron más cómodos en el campo, pero Cody Gakpo aprovechó un regalo de Isak para poner las tablas en el marcador. Cuando el partido agonizaba, Cucurella, se encargó de servir en bandeja el gol a Estêvão, para firmar los tres puntos y desatar la locura en Stamford Bridge (2-1).

El Liverpool que venía de su semana negra tras dos derrotas ante el Crystal Palace y el Galatasaray, ya conocía que el Arsenal había ganado su partido ante el West Ham, y eran conscientes de que tenían que lograr una victoria ante el Chelsea para recuperar el liderato de la Premier antes del parón. Pero nada más lejos de la realidad. Después de un comienzo de partido con un ritmo muy elevado, Caicedo sería el primero en desnivelar la balanza con un golazo por toda la escuadra al que nada pudo hacer Mamardashvili, que estaba debutando en la competición inglesa.

El gol activó a un Chelsea que empezó a crecer con balón, mientras que el Liverpool parecía estar buscar como reajustarse para volver al partido. Los de Arne Slot no conseguían dar con la tecla ante un conjunto londinense que se sentía muy cómodo tanto en ataque como en defensa. Garnacho estuvo cerca de ampliar la ventaja local tras una buena triangulación y con esta sensación de superioridad 'blue' se llegó al final de la primera mitad, sin rastro de jugadores como Isak o Salah.

Reacción incompleta

Slot, consciente de que con lo visto en la primera parte su equipo no estaba cómodo, no tardó en mover filas con la entrada de Wirtz, Robertson y Jones y varios cambios de posición entre los jugadores de inicio. Parecía que con estos reajustes el Liverpool acechaba con más ímpetu la portería defendida por Robert Sánchez. Aunque el momento seguía sin ser brillante, en una gran acción combinativa Gakpo culminó casi a placer un regalo de Isak para poner las tablas en el marcador.

El empate abrió el partido, y el Liverpool dio un pasito adelante. Wirtz sacó la varita para poner una gran asistencia a Salah, pero el egipto no tenía el día y terminó desperdiciando la ocasión. Se intentaba revelar el Chelsea ante el dominio visitante, pero ninguno de los dos era capaz de reinar en el caos.

Se sucedieron los golpes en los compases finales del encuentro. Pero la sensación de más peligro llegaba en el área del Liverpool. Enzo tuvo una ocasión clarísima tras un gran centro de Estêvão, pero cuando lo tenía todo a placer, estrelló el balón contra el palo. Agonizaba el partido y el Chelsea seguía forzando la máquina ante un Liverpool que no levantaba cabeza. Cuando parecía que no había tiempo para más, Cucurella, siempre incansable, apareció para regalarle el gol al extremo brasileño para desatar la locura en Stamford Bridge. Victoria importantísima de los de Enzo Maresca para meterse en la lucha por la Premier, mientras que los de Slot se marchan al parón con tres derrotas consecutivas y mucho trabajo por delante.