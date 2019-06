El Atlético de Madrid volverá a realizar su pretemporada en Los Ángeles de San Rafael Simeone da instrucciones a los jugadores durante una anterior pretemporada en la que estaba presente Fernando Torres. / P. L. Merino El conjunto rojiblanco efectuará una concentración de dos semanas en tierras segovianas a partir del 7 de julio FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 25 junio 2019, 23:06

Era uno de los habituales en el mes de julio; muchos aficionados estaban pendiente de esas fechas en el calendario, y no solo por las vacaciones. El Atlético de Madrid solía elegir Segovia (más en concreto Los Ángeles de San Rafael) como el lugar idóneo para su puesta a punto. Y no le dio malos resultados. Pero el año pasado fue diferente en su preparación. No hizo parada en Segovia. Muchos lo echaron de menos...

Pero seguro que los aficionados volverán a levantarse pronto, a preparar sus bolígrafos y sus cámaras. Y es que el Atlético de Madrid volverá a concentrarse en Los Ángeles de San Rafael. Así lo confirmó el conjunto rojiblanco en su página web, en la que publica su calendario de pretemporada.

Así tiene previsto regresar al trabajo el próximo 4 de julio de cara a preparar la temporada 2019-2020. Comenzará en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, si bien los internacionales participantes en las competiciones de selecciones se incorporarán progresivamente a la disciplina rojiblanca, y tras tres jornadas de actividad, el día 7 pondrá rumbo a la Ciudad Deportiva Wanda de Los Ángeles de San Rafael, donde efectuará una concentración de dos semanas en la que los futbolistas realizarán la puesta a punto de cara a una nueva campaña.

El primer encuentro preparatorio tendrá lugar el 20 de julio en el Burgo de Osma frente al Numancia. Será la cuarta edición del Memorial Jesús Gil y Gil. Y después, el equipo rojiblanco viajará a Estados Unidos para disputar una serie de partidos en tierras americanas.