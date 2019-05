Oliver Fraile deja el banquillo del FS Mariano Rico Cuéllar Oliver Fraile. / El Norte Motivos personales separan los caminos del técnico al frente del club cuellarano FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 29 mayo 2019, 12:24

Oliver Fraile no continuará al frente del banquillo del FS Mariano Rico Cuéllar. Motivos personales separan los caminos del técnico al frente del club cuellarano. Días antes del último partido de Liga ya comunicó que no podría seguir al frente del equipo al marcharse a vivir lejos de Cuéllar, lo que le iba a impedir estar en los entrenamientos.

Tras cuatro años ocupando plaza en los banquillos cuellaranos (los tres primeros en el equipo de División de Honor juvenil y este último con el de Segunda B, Oliver Fraile emprende una nueva aventura. Han sido cuatro temporadas duras, pero muy gratificantes en las que ha contribuido al cambio generacional del primer equipo, con muchos jugadores de los que tuvo en el juvenil. De hecho, gran parte de la plantilla procede de este equipo.

Deja el club tras dar el salto del juvenil al Segunda B y lograr la salvación de manera holgada en una temporada muy dura, en la que el equipo hizo frente a un nuevo grupo, con muchas caras nuevas en la plantilla y muchos kilómetros de recorrido.

El club quiere agradecer su esfuerzo y dedicación «durante todo el tiempo que ha estado con nosotros y le deseamos mucha suerte en su nueva etapa tanto en lo personal como en lo profesional».

No ha sido una decisión fácil. «En verdad cuesta escribir estas líneas pero hay momentos en la vida que tienes que sacrificar cosas para poder seguir adelante. No hablo en clave deportiva, son solo motivos personales los que me hacen terminar mi etapa al frente del FS Cuéllar Cojalba», apuntó Oliver Fraile en su carta de despedida.

«Ha sido un verdadero orgullo poder dirigir al equipo de mi pueblo y llevar su nombre por el País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha. Un grupo muy duro este de Segunda B, del que teníamos muy pocas referencias inicialmente y que no spuso contra las cuerdas en el inicio de Liga», añadió.

Son muchos los recuerdos. «Hemos vivido de todo durante la temporada, pero me quedo con la capacidad de levantarnos después de un inicio sin fortuna en cuanto a resultados. Desde la tranquilidad y el trabajo se volteó la situación y conseguimos el objetivo de la salvación sin pasar apuros».

Quiso también agradecer «al club, por haberme dado esta oportunidad; al cuerpo técnico, por su dedicación, a los jugadores por su entrega y compromiso; a la afición y a todo el mundo que empujó desde fuera», apuntó Oliver Fraile en su despedida.