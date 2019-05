Un millar de mujeres toman el centro de Valladolid Gabriel Villamil La III Edición de la Carrera y Marcha de la Mujer reivindica la igualdad en una jornada festiva RUTH RODERO Domingo, 19 mayo 2019, 14:28

¡5, 4, 3, 2, 1, adelante! Así comenzaba, en boca de la concejala de Educación, Infancia e Igualdad, María Victoria Soto, la III Carrera y Marcha de la Mujer a las 11: 35 de una mañana soleada que respetó a la marea rosa que dio color a la Acera Recoletos.

La convocatoria, impulsada por El Norte de Castilla, movilizó a casi un millar mujeres, mayores y pequeñas, que participaron en la cita transitando por un recorrido de cinco kilómetros trazado por el casco histórico de la ciudad. Valladolid fue testigo de dos pruebas, la carrera y la marcha, en la que mujeres en solitario, grupos de amigas que habían anotado en la agenda este día para compartirlo y muchas madres e hijas que vieron en esta una oportunidad de pasar rato juntas y le le dieron un ambiente de celebración a la jornada.

El buen tiempo dio pie también a la distensión y la reunión antes de comenzar a calentar, los corrillos de mujeres y los saludos entre conocidas fueron una constante en la zona deportiva del Campo Grande. Tanto fue así que alguna perdió los zapatos, bien guardados, eso sí, en una bolsa. Negros, con su tacón y todo. Abandonados. Solos. En medio de una marea de mujeres. Sin que nadie los recuperase. Cambiados por unas deportivas y olvidadas a pesar de los avisos de Carlos Flores que, con su gracia habitual, recordaba una y otra vez por megafonía que los tenía él.

Recoletas Red Hospitalaria quiso celebrar su 30 aniversario con todas ellas, pues la mañana del domingo era en la que celebraban esta cifra tan redonda, y lo hicieron regalando bidones de agua para todas las participantes de la carrera o marcha, un bonito recuerdo de una celebración de cumpleaños multitudinaria.

El calentamiento, a cargo de GoFit Valladolid, puso el primer punto deportivo de la mañana. Después llegó la salida. En ella, bien posicionada la ganadora final, Andrea Román, dejó claro desde el principio que había venido a revalidar su título. Andrea impuso un ritmo alto pero sin perder de vista a su compañera, la joven Lidia Martín, a la que trató de ayudar durante los primeros metros del recorrido.

Andrea Román se 'despegó' pronto de sus perseguidoras y completó en primera posición la primera vuelta del recorrido en apenas once minutos. Otros once minutos después dio por concluida la prueba cruzando la línea de meta en primera posición (22:05). La segunda fue Estefanía González, a casi un minuto (23:01) de la corredora del Atletaria Isaac Viciosa. Cerró el podio de ganadoras Lidia Martín con un tiempo de 23:33.

Román no podía ocultar la sonrisa al pasar sobre la línea que la proclamaba campeona, de nuevo, de la Carrera y Marcha de la Mujer: «He salido a ritmo, en la segunda vuelta he decidido tirar y hasta el final. He disfrutado mucho de la carrera, de la gente, del recorrido y del día tan estupendo que nos ha hecho».

La ganadora además, se mostraba satisfecha por el gran número de mujeres que cada día se animan a practicar deporte y reconocía que es un «gustazo» correr rodeada de «tantas mujeres». «No es a lo que estamos acostumbradas en las carreras populares y eso le da un toque especial a esta carrera. Progresivamente estamos perdiendo la timidez y el miedo al deporte y cada vez se nos ve más y este tipo de carreras ayuda a darle visibilidad», concluía Andrea.

Óscar Puente fue el encargado de dar la salida para las andarinas. También con una cuenta atrás desde cinco que fue el preludio de la gran marea rosa que vistió Valladolid de este color. Y ahí sí hubo espacio para todas. Con sillas para las más pequeñas, perros ataviados también con camisetas rosas que no se quisieron perder la cita y familias formadas por tres generaciones, abuelas, hijas y nietas, que inmortalizaban el momento con una foto.

Además del regidor y de la titular de la concejalía de Educación, infancia e Igualdad, estuvieron presentes los ediles de Valladolid Toma La Palabra Manuel Saravia, Alberto Bustos y María Sánchez, así como Pilar del Olmo, candidata a la alcaldía por el Partido Popular.

El fin de fiesta llegó con una clase de zumba, de nuevo gracias a GoFit Valladolid, y con la entrega de premios: ganadoras de la general, ganadoras de categorías por edades y por equipos, una categoría especial que permitía a madres e hijas formar club. En este sorteo se repartieron lotes de regalos y todas celebraron una mañana festiva.

La prueba, organizada por El Norte de Castilla, estuvo patrocinada por Banco Sabadell, Alimerka y Recoletas Red Hospitalaria y contó con la colaboración de Emina Rosé, Esdor, Coca-Cola, Justo Muñoz, Banco de Alimentos y el Ayuntamiento de Valladolid. Parte de la recaudación obtenida irá destinada a proyectos de lucha contra la violencia de género, que se tramitarán a través de la concejalía de Educación, Infancia e Igualdad del Consistorio vallisoletano.