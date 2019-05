III CARRERA Y MARCHA DE LAS MUJERES La Carrera y Marcha de las Mujeres camina hacia un nuevo éxito de participación La carrera, en la edición del año pasado, a su paso por la Academia de Caballería. A tenor del buen ritmo de inscripciones en los primeros días, Valladolid volverá a teñirse de rosa el domingo 19 JESÚS DOMÍNGUEZ Valladolid Viernes, 10 mayo 2019, 10:58

Que Valladolid es una ciudad solidaria está fuera de toda duda, teniendo en cuenta que ante cada opción o cada prueba que se le plantea para demostrarlo. Y el domingo 19 no sucederá menos en la Carrera y Marcha de las Mujeres, que teñirá de rosa la ciudad para la reivindicar la lucha entre sexos y para apoyar las distintas campañas de fomento de la igualdad y a favor de la lucha de una lacra social como es la violencia de género.

Si la lluvia obligó la organización a retrasar el festejo –porque eso es y va a ser la cita: una fiesta– de cara al 7 de abril, fecha escogida en un primer momento, nada podrá con la carrera el domingo 19 de mayo. Ni con ella ni con todas aquellas que ya han confirmado su asistencia a la carrera o bien a la marcha, dado que los cinco kilómetros que se van a recorrer pueden hacerse tanto de una forma como de la otra. Y es que si bien el cariz no es competitivo, a pesar de existir clasificaciones y premios para quienes lleguen a la meta en los primeros puestos, por encima de cualquier ambición del cuerpo estará la concienciación. Y esta dicta que, el domingo más que nunca, lo importante en realidad es participar. Y que las mujeres que prefieran hacerlo caminando y sin posibles agobios por un hipotético estado de forma menos bueno, no se tienen por qué quedar en casa; no debe hacerlo ninguna.

Antes de la prueba, que un año más transcurrirá por las calles más representativas de la capital, todas aquellas que participen tendrán un calentamiento guiado, así como ya terminada su participación, ya sea en la carrera o bien en la marcha, en la misma línea de meta.

Horario e inscripciones Cuándo. Domingo, 19 de mayo de 2019. Hora inicio de la Carrera: 11:30 horas. Hora de inicio de la Marcha: 11:50 horas. Dónde. Circuito urbano de aproximadamente 5 kilómetros por las principales calles del centro de Valladolid Incripción abierta en la carrera a todas las mujeres mayores de 12 años residentes en Castilla y León. Sin límite de edad. Inscripción abierta en la Marca a todas las mujeres, sin mínimo ni límite de edad. Plazo de inscripción: hasta el jueves 16 de mayo, 15:00 horas. Precio de la inscripción. 7 euros/persona; parte se destinará a un proyecto en favor de la igualdad de género. La inscripción de cada mujer dará derecho a: -Dorsal y camiseta. -Mochila con regalos. -Seguro. -1 chip de corredora (solo Carrera) -Avituallamiento en meta. Formulario de inscripción a través de la web: www.elnortedecastilla.es / www.runvasport.es

La inscripción puede realizarse en la página web de El Norte de Castilla y por el precio de 7 euros da derecho al dorsal, a recibir una camiseta, una mochila con regalos, al seguro correspondiente y al chip en el caso de quienes vayan a participar en la carrera. Asimismo, una vez terminado el recorrido, la organización pondrá a su servicio avituallamiento para recargar las pilas y, de nuevo, actividades que de forma paralela darán vida a una mañana para el disfrute.

Esta III Carrera y Marcha de las Mujeres cuenta con el patrocinio de Banco Sabadell, Alimerka y Recoletas Red Hospitalaria, así como con la colaboración de Emina Rosé, Esdor, Coca-Cola, Justo Muñoz, Centro Municipal de la Igualdad y el Ayuntamiento de Valladolid, y para participar en ella solamente hace falta tener más de 12 años. Se puede hacer de forma individual o en equipos, formados por madre e hija. Para la obtención de la marca, no hay edad mínima marcada en ninguno de los casos, si bien para la clasificación y optar al premio por equipos será necesario que las dos componentes lleguen a la vez a la meta. Junto a esta, cada una de las categorías tendrá sus propios premios, como la general. Un porcentaje de la recaudación irá destinado a proyectos en favor de la igualdad de género, razón de más para que la participación, de la misma maneraque en las dos anteriores ediciones, y como se prevé que suceda a instancias de las ya inscritas, sea numerosísima en una mañana en femenino.