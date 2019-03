«Animo a todas las mujeres a participar en la carrera porque es un día muy bonito» Andrea Román, victoriosa en una de sus carreras. Andrea Román participará en la III Carrera y Marcha de las Mujeres en Valladolid el 7 de abril JESÚS DOMÍNGUEZ Valladolid Sábado, 30 marzo 2019, 11:01

Andrea Román es una habitual de las carreras que se disputan en Valladolid. Corredora del Atletaria Isaac Viciosa, siempre ha apostado por la participación en todas las pruebas populares que le caben en su calendario a pesar de que compite al más alto nivel. Y la Carrera y Marcha de las Mujeres no va a ser una excepción. Aunque este fin de semana compite nada menos que en el Campeonato de España de media maratón, no duda en estar presente de una manera u otra el domingo 7 de abril en línea de salida. No lo hará necesariamente pensando en competir, sino en pasar una mañana entretenida que para ella es «una fiesta para la mujer».

Si al hecho de poder reivindicar la igualdad de género se le suma el componente solidario y de apoyo a diferentes instituciones que ayudan a mujeres víctimas de la violencia de género o que luchan a favor de esa igualdad, no puede menos que animar «a todas» a que participen en un entorno idóneo y que le da «un toque especial» por recorrer la prueba el centro de una ciudad que volverá a teñirse de rosa.

–¿Con qué perspectiva afronta la tercera edición de la Carrera y Marcha de las Mujeres?

–Este fin de semana compito en el Campeonato de España de media maratón, pero mi intención es por lo menos participar en la Carrera de las Mujeres del día 7. Aunque no sea ir a ganar, porque tampoco sé qué rivales tendría, participaré, porque es una prueba muy chula.

–¿Qué alicientes encuentra para hacerlo?

–Que sea por el centro de Valladolid le da un toque especial. Además no cabe duda de que llama la atención el hecho de que sea la Carrera de las Mujeres, en la que nos podemos reivindicar, también suma.

–¿Es una prueba que suela tener en sus planes?

–Sí, sin duda. La tengo marcada en el calendario y tengo ganas. Por más que esa media maratón vaya a ser una carrera que cansa mucho, creo que tengo que estar presente. No es un día en el que me plantee que tengo que ganar o no, sino en el que lo que prima es la participación. El gusanillo ya me pica.

–¿Ha conseguido 'picar' a alguien de su entorno para que también la corra?

–Sí. Entreno a varias chicas que se están preparando para opositar a la Policía Nacional y a la Municipal, y van a correr también. Yo animo a todas a que lo hagan porque es un día muy bonito.

–¿Por qué lo ve así?

–Porque es un día en el que teñimos Valladolid de rosa y en el que podemos pasar un buen rato todas juntas haciendo deporte, ya sea corriendo o no. Es un día para la reivindicación, pero también para el disfrute, seas o no deportista, con las actividades paralelas que se hacen y con la posibilidad de hacer la marcha, puedes participar. Es una fiesta para la mujer.

–Y además, tiene esos importantes tintes solidarios...

–Es otra de las cosas a destacar, sí, que es una mañana solidaria y que toda ayuda es poca. Quizá en el caso de que participasen los hombres se sumaría en igualdad, aunque, si es así, podemos presumir de que es nuestra mañana.

Horarios e inscripciones:

Cuándo. Domingo, 7 de abril de 2019. Hora inicio de la Carrera: 10 horas. Hora de inicio de la Marcha: 10:20 horas.

Dónde. Circuito urbano de aproximadamente 5 kilómetros por las principales calles del centro de Valladolid.

Incripción abierta en la carrera a todas las mujeres mayores de 12 años residentes en Castilla y León. Sin límite de edad.

Inscripción abierta en la Marca a todas las mujeres, sin mínimo ni límite de edad.

Plazo de inscripción: hasta el jueves 4 de abril, a las 15:00 horas.

Precio de la inscripción. 7 euros/persona. La inscripción de cada mujer dará derecho a:

-Dorsal

-Camiseta

-Mochila con regalos

-Seguro

-1 chip de corredora (solo Carrera)

-Avituallamiento en meta.

Formulario de inscripción a través de la web: www.elnortedecastilla.es www.runvasport.es