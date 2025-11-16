La carrera de Empresas de El Norte es una de las citas deportivas más consolidadas de la ciudad

Laura Negro Valladolid Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:37 | Actualizado 16:52h. Comenta Compartir

La Carrera de las Empresas de El Norte ha contado con el patrocinio de Unicaja, Elecnor y Renault Group y con la organización y apoyo del Ayuntamiento, la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid y Coca-Cola. Juntos consiguieron que la prueba se desarrollara de manera segura y fluida. El objetivo es promover hábitos de vida saludables, reforzar la convivencia entre compañeros y convertir el deporte en un punto de encuentro para quienes, durante el resto del año, comparten oficina.

Elecnor volvió a participar un año más con siete equipos y 21 empleados, una cifra que demuestra el creciente entusiasmo que esta cita genera en la compañía. «Lo tenemos muy bien coordinado y en función de los tiempos de cada uno vamos haciendo los equipos», detalla David Sánchez Robledo, delegado de la compañía en Castilla y León. «Estamos encantados de patrocinar esta gran cita, en la que lo importante no es la competición, sino el ambiente. Venimos a pasar un buen día, a hacer algo de deporte y, sobre todo a divertirnos a lo grande. Actividades como esta fomentan la convivencia entre nuestros trabajadores y fortalecen el espíritu de equipo. La gente viene con ganas y dispuesta a pasar un buen rato», resume Sánchez Robledo.

Ampliar Trabajadores de Elecnor antes de dar comienzo la carrera J. C. Castillo

Renault Group volvió a apostar fuerte por la Carrera de las Empresas sumando su patrocinio y consiguiendo su mayor participación hasta la fecha. «Venimos más de 90 empleados de las tres factorías de Renault en Valladolid y Palencia, y también de la parte corporativa», explica Vanesa Vázquez, responsable de Comunicación de Castilla y León. «Estamos encantados con esta gran representación».

La participación este año, no sólo ha llegado por iniciativa de los trabajadores, sino que la compañía decidió impulsarla de forma directa. «Otros años nos llegaban peticiones de los empleados, y esta vez la empresa lo ha organizado proactivamente ya que encaja de lleno en nuestra estrategia de bienestar. La salud es muy importante y en Renault Group lo tenemos muy presente. Dentro de nuestro programa de salud One Health, realizamos distintas acciones y reconocimientos médicos que fomentan la salud física y mental de nuestros empleados», señala. «Estas actividades refuerzan, además, la cohesión interna. Estamos muy centrados en promover iniciativas que fomenten la salud y el trabajo en equipo, para que los compañeros estén juntos más allá del entorno laboral», concluye.

Ampliar Más de 90 corredores de Renault Group participaron en esta cita deportiva y solidaria J.C.C.

Unicaja patrocinó la carrera y participó con cuatro equipos, uno de los cuales hizo podio. «Casi todos repetimos en esta cita. Venimos a correr todos los años», apuntaba Ángel del Pozo, trabajador de la entidad. «Ya se ha creado un gran sentimiento de hermandad entre nosotros. Algunos llevan viniendo desde la primera edición».

Ampliar Unicaja también contó con una buena representación de sus empleados J.C. Castillo

La competición supone un punto de encuentro que los trabajadores valoran muy positivamente. «Es importante por el compañerismo, por agruparnos y vernos, porque a veces no podemos coincidir tan fácilmente», señala del Pozo. «Hay compañeros que, por cercanía, quedan para entrenar. Otros que están destinados en oficinas de diferentes pueblos, e incluso de fuera de la provincia tampoco han querido perdérselo».

La organización interna también está muy engrasada tras años de experiencia. «Nos conocemos todos. Cuando sale la convocatoria nos mandamos un correo con las bases y, dentro de la entidad, nos han habilitado un enlace donde nos apuntamos. Nos encanta participar», explica.