Unicaja, al lado del deporte y el compañerismo en la IX Carrera de Empresas de El Norte

Unicaja, entidad financiera de referencia en Castilla y León, apuesta de forma decidida por el deporte y sus valores: el trabajo en equipo, el esfuerzo y la vida saludable. Estas características también forman parte de los objetivos de la novena edición de la Carrera de Empresas, organizada por El Norte de Castilla, que el domingo, 16 de noviembre, recorrerá el centro histórico de Valladolid.

La entidad financiera, patrocinadora un año más de la carrera, vuelve a mostrar su apoyo a esta prueba, consolidada ya en el calendario deportivo vallisoletano. De hecho, en la edición anterior batió récord de participación con 960 corredores.

Con salida y llegada desde Campo Grande, la participación está abierta a equipos de tres personas que sean trabajadores de la misma empresa, y que recorrerán juntos los seis kilómetros de trayecto.

El respaldo de Unicaja a la carrera responde al interés de la entidad por contribuir al progreso económico y social de las zonas es las que está presente, en la que Valladolid y Castilla y León ocupan un lugar especial en ese compromiso.

«Para Unicaja, el deporte es parte esencial de nuestra filosofía y está arraigado firmemente en los valores que transmite: esfuerzo, superación, trabajo en equipo y, muy especialmente, un estilo de vida saludable», ha indicado Manuel Rubio, director territorial de Unicaja en Castilla y León.

De ahí el apoyo de Unicaja a esta iniciativa como parte de su compromiso con el desarrollo social, el bienestar y la cohesión comunitaria, en línea con sus principios de sostenibilidad y de mejora de la calidad de vida de las personas.

Así, comparte el objetivo de la carrera de fomentar una actitud saludable entre los participantes y la convivencia de las empresas, convirtiendo el hábito deportivo en punto de encuentro para los trabajadores.

Por ello, como viene siendo tradicional, este año varios compañeros de las oficinas de Unicaja en Valladolid volverán a vestirse con la camiseta del color verde corporativo, se calzarán las zapatillas y saldrán a las calles de la ciudad para completar el recorrido de la prueba.

«Practicar deporte es uno de los hábitos saludables que es recomendable seguir a cualquier edad. Además de fomentar un estilo de vida saludable, esta carrera genera compañerismo y colaboración fuera del ámbito laboral, en un ambiente distendido y festivo, que sirve como punto de encuentro con amigos y clientes. Deporte y equipo son valores de Unicaja», ha añadido Manuel Rubio.

EN DETALLE

Cuándo: Domingo, 16 de noviembre. A las 10:30 horas.

Dónde: Paseo Central del Campo Grande.

Organiza: El Norte de Castilla.

Patrocinan: Unicaja, Elecnor y Renault Group. Colaboran: Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola y Fundación Banco de Alimentos de Valladolid.

Inscripción:https://tinyurl.com/5hfudznk