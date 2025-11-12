'La carrera de las empresas es una cita clave para la cohesión y el team building entre los empleados»

Laura Negro Valladolid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:36

Un año más, Elecnor vuelve a estar presente en la Carrera de las Empresas de El Norte de Castilla, una cita que combina deporte, compañerismo y solidaridad por el centro de Valladolid. La compañía, referente en ingeniería, infraestructuras y energías renovables, no solo apuesta por la innovación tecnológica, sino también por el bienestar de sus empleados y por el fomento de valores como el trabajo en equipo, la salud y la solidaridad. Este año, además, a la cita llevara 7 equipos formados por 21 empleados.

¿Qué motiva a Elecnor a seguir apoyando esta carrera un año más?

Es un placer colaborar con El Norte en un evento arraigado y vinculado con la ciudad. Se podría pensar que es solamente una acción de marketing, sin embargo, el motivo está unido a valores fundamentales de la compañía como son el fomento del deporte y la salud dentro de la empresa, el trabajo en equipo ya que no se trata de una competición individual sino de conjunto y, por último, un fuerte compromiso con la ciudad y con la región, lo que nos ayuda a estrechar lazos con el tejido empresarial y social.

¿Qué evolución habéis notado en la implicación de las empresas en la carrera?

La evolución es bastante positiva, tanto a nivel de calidad en el evento como en la respuesta de las diferentes empresas que se unen al mismo. Hay participación de empresas de todo tipo, desde grandes corporaciones hasta pymes. Todo esto se traduce en una mayor implicación de las organizaciones, y esto hace que el evento se convierta en una cita clave para la cohesión y el team building entre los empleados. La línea de salida es una zona animada en la que reina la sensación de familia entre los trabajadores.

¿Cómo fomentan los hábitos saludables a nivel físico y emocional en el día a día de la compañía?

Lo trabajamos de distintas maneras. Con el reparto de fruta en las diferentes oficinas un par de veces a la semana durante todo el año. También con la revista 'Estar sanos' que predica hábitos saludables y promoviendo actividades como esta carrera en todo el territorio nacional, no solo en Castilla y León. Además, organizamos jornadas de team building en las diferentes delegaciones, para favorecer una mayor relación interpersonal entre nuestros trabajadores. También disponemos de un servicio de fisioterapia para los trabajadores. Estamos muy concienciados con la importancia de unir la salud física y la emocional, y creemos que ambas deben estar en equilibrio. Queremos que las personas, además de trabajar de forma segura, vengan también motivadas y felices. Este es el mejor motor para seguir liderando dentro de nuestro sector.

Los 21 empleados de Elecnor que participan en 7 equipos, ¿cómo viven esta cita?

Con mucha emoción. Empezamos con la configuración de los equipos entre aquellos que se han apuntado, seguimos con la búsqueda de un nombre divertido para cada grupo, con el diseño de las camisetas y luego, compartimos experiencias e incluso tiempos para la consecución de un buen resultado final en la competición. Todo ello enmarcado en un ambiente distendido y de compañerismo.

¿Qué importancia tiene para Elecnor vincular el deporte con la solidaridad?

Podemos llamarlo el lado humano de la ingeniería. Mediante la Fundación Elecnor, el Grupo canaliza su compromiso social en muchas regiones, demostrando que la ingeniería y las infraestructuras no solo son negocios sino herramientas para el progreso y el bienestar humano, al apoyar la carrera, trasladamos este propósito a la comunidad vallisoletana. Colaborando con el Banco de Alimentos hace que nos conectemos mucho más a nuestra propia comunidad.

Un mensaje para las compañías que aún no se han animado a participar en esta prueba

Les diría que acudan, ya sea a formar parte de esta o a animar a sus compañeros y amigos. Que aprovechen el día para fomentar el espíritu de compañerismo entre todos y si además se practica deporte, mucho mejor. Recordemos que es un evento deportivo pero también una ocasión de ser solidarios con la gente de nuestra ciudad.