Laura Negro Valladolid Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:40 Comenta Compartir

El próximo 16 de noviembre se celebrará la gran Carrera de Empresas de El Norte de Castilla. Una gran cita deportiva y solidaria que cumple su novena edición y que servirá para disfrutar de una manera diferente del deporte, con tus compañeros de trabajo y por el casco histórico de Valladolid. La prueba cuenta con el patrocinio de Unicaja, Elecnor y Renault Group, y con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola y, por supuesto, la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid. Este gran evento, tiene un componente solidario muy especial, ya que una parte de la recaudación se destinará a labores sociales; en concreto, a la que desempeña el Banco de Alimentos de Valladolid. Jesús Mediavilla, su presidente, nos habla sobre el papel de la entidad en la carrera y la situación actual de las familias a las que ayudan.

¿Qué supone para el Banco de Alimentos de Valladolid participar en la Carrera de Empresas, que une deporte, compañerismo y solidaridad?

Para nosotros es muy importante estar presentes en una cita como esta, porque nos permite dar visibilidad a la labor que realizamos y al mismo tiempo conectar con el mundo empresarial. Las empresas tienen un papel social muy relevante. El compromiso social debe formar parte del ADN de cualquier empresa, por el ejemplo que transmite a sus trabajadores. Es algo tan importante como su éxito económico.

¿A cuántas personas llega actualmente la ayuda de la fundación?

En este momento atendemos a unas 8.000 personas, que pertenecen a unas 3.000 familias, muchas de ellas monoparentales. Desde la pandemia hemos optado por priorizar la aportación económica, para poder elaborar una dieta lo más variada y equilibrada posible. Lo que hacemos es transformar todas las donaciones en alimentos.

¿En qué consiste exactamente la participación del Banco de Alimentos en esta cita?

Nuestros voluntarios ayudan con la organización de la carrera. Ese día estaremos pendientes de que todo transcurra según lo previsto. Por otro lado, las empresas participantes hacen una aportación económica, que para nosotros es muy valiosa porque nos permite comprar los alimentos que más se necesitan en cada momento. Así podemos obtener mejores precios. Esta gran cita nos permite, además, despertar conciencia social entre las empresas y los participantes. Que entiendan que detrás del deporte y de la convivencia hay también una causa solidaria.

El Banco de Alimentos funciona gracias al esfuerzo de muchos voluntarios. ¿Cómo lográis mantener ese compromiso año tras año?

Tenemos la suerte de contar con un grupo de voluntarios muy comprometidos. Ellos son la clave del buen funcionamiento del Banco de Alimentos. Sin ellos, no podría existir. En eventos como las grandes recogidas o esta carrera nunca faltan manos dispuestas a ayudar, pero es cierto que a veces nos cuesta llegar a todo. En las grandes recogidas, hay tantos supermercados en los que informar que no podemos cubrir todo. Tenemos la experiencia de que en aquellos supermercados en los que hay voluntarios informando, se dona más. Por tanto, toda ayuda será bienvenida. El voluntariado es una experiencia que deja huella. Quien lo prueba, lo recuerda toda su vida. Ayudar a los demás no es solo un acto solidario, sino también una forma de crecimiento personal.

Un mensaje para los corredores y empresas que van a participar en la carrera

Les diría que a veces pensamos que nunca vamos a necesitar ayuda, pero la vida da muchas vueltas. Yo conozco casos de personas con una buena posición social y que por avatares de la vida han acabado acudiendo al Banco de Alimentos en momentos difíciles.

¿Cuáles son los principales retos del Banco de Alimentos de Valladolid?

El principal reto es mantener los productos básicos que entregamos a todas las familias y asegurarnos de que nunca falten. Queremos seguir garantizando que cada persona que acude a nosotros reciba una ayuda digna, suficiente y equilibrada. Para eso necesitamos el apoyo constante de empresas, instituciones y particulares. La solidaridad no puede ser algo puntual, tiene que mantenerse viva todo el año.