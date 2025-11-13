«Esta carrera conecta directamente deporte y trabajo en equipo, valores que compartimos»

Laura Negro Valladolid Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:11 Comenta Compartir

Todo está preparado para que este domingo, Valladolid acoja la IX Carrera de Empresas de El Norte, una cita que cuenta con el patrocinio de Renault Group, y de la que habla su directora de Recursos Humanos, Reyes Torres.

–¿Por qué Renault Group apuesta por este evento?

–En Renault Group creemos firmemente en la importancia de iniciativas que refuercen el bienestar y la cohesión entre las personas, es uno de los pilares básicos que gobiernan nuestro día a día. La Carrera de Empresas es un evento que conecta directamente deporte y trabajo en equipo, valores que compartimos y promovemos. Apostamos por este evento porque representa una oportunidad perfecta para que nuestros empleados vivan una experiencia saludable y motivadora fuera del entorno laboral reforzando ambos pilares: trabajo en equipo y bienestar/vida saludable.

–¿Qué importancia tiene para Renault Group estar presente en iniciativas como esta?

–Para Renault Group es fundamental participar en iniciativas como esta. Somos una compañía con raíces profundas en Castilla y León y nos sentimos parte activa de su desarrollo social y económico. Participar en eventos que unen deporte, empresa y ciudad refuerza nuestro compromiso con la comunidad y nos permite proyectar nuestros valores de sostenibilidad, innovación y bienestar.

–¿Cómo fomenta la compañía el compañerismo y la vida saludable entre sus empleados?

–Hemos sido uno de los países piloto en desarrollar un plan de salud global llamado ONE HEALTH, con el objetivo de cuidar de la salud física y mental de todos nuestros empleados. Mediante este programa, garantizamos un mayor acceso a reconocimientos médicos y especialistas (tanto digitales como presenciales si se diera el caso), además de soporte psicológico y otros pilares que refuerzan nuestro bienestar. Además, se organizan actividades y eventos deportivos, talleres de bienestar y campañas de hábitos saludables a lo largo de todo el año y promovemos la participación en actividades colectivas como esta carrera, que son una excelente forma de fortalecer lazos entre compañeros fomentando en paralelo el espíritu de equipo. Este año hemos desplegado a nivel local, más de veinte acciones que refuerzan ese compromiso por la salud y el bienestar de la plantilla.

–¿Qué representa para los trabajadores correr con la camiseta de la empresa?

–Este año participarán más de 30 equipos en la carrera. Correr con la camiseta de Renault Group es un símbolo de orgullo y pertenencia. Representa el compromiso que tienen todos ellos con nuestros valores y la ilusión de compartir un reto común fuera del ámbito laboral.

–¿Cree que el deporte puede mejorar la cohesión interna y el rendimiento dentro de una compañía?

–Sin duda. El deporte fomenta la colaboración, la comunicación y la confianza entre las personas, cualidades esenciales para el trabajo en equipo. Además, contribuye al bienestar físico y mental, lo que repercute directamente en la motivación y el rendimiento profesional.

–¿Tienen algún otro proyecto en el ámbito del deporte o la vida saludable entre sus empleados?

–Sí, desarrollamos diferentes acciones a lo largo del año, y lo más destacable de 2025 son nuestras participaciones en distintos torneos de pádel y carreras de empresa, retos saludables para empleados, talleres de yoga, además de distintas charlas sobre adicciones digitales, prevención de cánceres o iniciativas en materia de discapacidad e inclusión.