Valladolid acogerá la etapa final de la II Vuelta Ciclista a Castilla y León Élite y Sub-23

El próximo 21 de julio comienza en Salamanca la segunda edición de la Vuelta Ciclista a Castilla y León Élite y Sub-23, una competición que, en apenas un año, se ha consolidado como una de las cinco más importantes de su categoría en Europa. La prueba arrancará con un prólogo: una C.R.I. de 3,8 kilómetros, e incluirá un recorrido total de más de 710 kilómetros repartidos en seis etapas que cruzarán seis provincias.

La presentación oficial, celebrada este miércoles, reunió a organizadores, ciclistas, y autoridades en un acto en el que quedó claro que esta Vuelta no solo persigue metas deportivas, sino también sociales.

Carlos Castro, director de la carrera, lo resumió de forma directa: «La primera edición siempre es la más complicada pero, gracias al esfuerzo de la Consejería, hemos dado un salto de calidad». Subrayó que uno de los grandes objetivos es «dar visibilidad a los jóvenes talentos». Con 120 ciclistas en la línea de salida, la prueba se presenta como una plataforma clave para futuras promesas del ciclismo.

Una vuelta con propósito

Pero esta prueba no solo mira al deporte. La organización anunció que este año, al igual que el anterior, parte de la recaudación será donada a Pyfano —asociación de padres y madres de niños con cáncer— y también se colaborará con la Fundación El Sueño de Vicky, que recauda fondos para la investigación del cáncer infantil, una enfermedad que afecta a unos 1.500 niños al año en España. «Queremos lo mejor para salvar a nuestros niños», expresó Laura García, madre de Vicky —víctima de cáncer infantil—.

Miguel Ángel Vicente, director de Pyfano, recordó que en Castilla y León se diagnostican alrededor de 52 casos de cáncer infantil cada año, y que estas iniciativas no solo ayudan económicamente, sino que generan visibilidad y esperanza para muchas familias.

Espectáculo deportivo garantizado

A nivel técnico, se espera una edición muy disputada. La diversidad del terreno marcará el desarrollo de la carrera. Juan Carlos Domínguez, exciclista español profesional, analizó con detalle las etapas: «La primera es para ver quién es el líder. La crono marca quiénes pueden ganar, pero hay subidas en etapas como Valladolid o Cuéllar que pueden provocar escapadas. Y ojo con el viento, que puede ser clave».

Eladio Jiménez, exprofesional y oriundo de uno de los pueblos por los que pasará la carrera, destacó la dureza del recorrido: «Hace años que no veía una carrera de seis días así, va a estar muy disputada. La segunda etapa me parece la reina, será muy dura y, aunque no se vea quién ganrá la vuelta, puede decidir quién se queda fuera de la pelea». Sobre la quinta etapa, advirtió que «será muy difícil de controlar y podría marcar la diferencia final».

Alberto Núñez, director de Technosylva, único representante de Castilla y León, fue contundente: «Venimos a ganar. Traemos el mejor equipo, con tres grandes esprinters y escaladores. El año pasado cumplimos, pero este año queremos más». La participación será de primer nivel, con 20 equipos del panorama nacional, entre los que destacan estructuras potentes como Technosylva. «Estamos todos muy igualados, el espectáculo está asegurado», añadió Núñez.

Entre los corredores a seguir destaca el ruso Ilya Savekin, sexto este año en el campeonato nacional de contrarreloj élite en Rusia. Velocísimo en llegadas en grupo, Savekin también ha demostrado ser letal en solitario, con varias victorias de nivel en carreras de un día. Su capacidad para resolver tanto al esprint como en escapadas le convierte en una baza valiosa, ya sea para pelear etapas o incluso para luchar por la general.

Una ventana a Castilla y León

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, afirmó que: «Me gusta mucho esa apuesta por el ciclismo del mañana, por el ciclismo de los más jóvenes». Con emoción personal, evocó la labor de sus padres —médicos infantiles en zonas rurales—. «Nosotros, desde esta Consejería, estaremos siempre incondicionalmente a disposición de todos los que luchan por los niños».