El relevo español mixto termina sexto con Iván Romeo a la cabeza

La selección española ha completado una buena actuación en la prueba contrarreloj por equipos relevos mixtos de los Mundiales de Ruanda, celebrada este miércoles, cerrando en sexto lugar a 1 minuto y 55 segundos del campeón, Australia. El relevo formado por Jay Vine, Plapp, Matthews, Spratt, Wilson-Haffenden y Champan salió en último lugar y dominó la crono, aventajando en 5 y 10 segundos, respectivamente, a Francia y Suiza, que subieron al podio para colgarse las medallas de plata y bronce. El de España es el mejor resultado en esta modalidad en las seis ediciones disputadas.

El relevo español ha estado formado por Raúl García Pierna, Héctor Álvarez, Mireia Benito, Paula Blasi, Usoa Ostolaza y el vallisoletano Iván Romeo, que este próximo domingo repetirá en la prueba en línea. Romeo cerró undécimo su participación en la crono individual disputada el pasado domingo, en una cita en la que ha estrenado casco.

Las otras selecciones que aventajaron a España fueron Italia (4ª) y Alemania (5ª), en una prueba en la que destacó el resultado de Etiopía, que sorprendió al batir a la anfitriona Ruanda. No sorprendió el triunfo del equipo australiano, que se volvió a coronar en una de sus pruebas fetiche, alcanzando a Suiza en el palmarés -ya ganó en 2024-.

Ampliar Iván Romeo, clentando antes de iniciar la prueba.

La crono se disputó bajo un distancia de 42,4 kilómetros, con un equipo español que llegó a registrar el mejor tiempo a mitad de recorrido. «Nunca habíamos corrido juntos hasta ahora, pero creo que lo hemos hecho bastante bien. Héctor [Álvarez] es muy bueno en la pista y sabe lo que hay que hacer y con Raúl [García Pierna] he corrido 2 años, así que creo que hemos hecho una buena crono», señaló Iván Romeo en línea de meta a la organización.

