El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes del equipo español en la prueba mixta. UCI
Mundial de ciclismo

El relevo español mixto termina sexto con Iván Romeo a la cabeza

Australia revalidó título, con Francia (plata) y Suiza (bronce) compLetando el podio a 5 y 10 segundos, respectivamente

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:21

La selección española ha completado una buena actuación en la prueba contrarreloj por equipos relevos mixtos de los Mundiales de Ruanda, celebrada este miércoles, cerrando en sexto lugar a 1 minuto y 55 segundos del campeón, Australia. El relevo formado por Jay Vine, Plapp, Matthews, Spratt, Wilson-Haffenden y Champan salió en último lugar y dominó la crono, aventajando en 5 y 10 segundos, respectivamente, a Francia y Suiza, que subieron al podio para colgarse las medallas de plata y bronce. El de España es el mejor resultado en esta modalidad en las seis ediciones disputadas.

El relevo español ha estado formado por Raúl García Pierna, Héctor Álvarez, Mireia Benito, Paula Blasi, Usoa Ostolaza y el vallisoletano Iván Romeo, que este próximo domingo repetirá en la prueba en línea. Romeo cerró undécimo su participación en la crono individual disputada el pasado domingo, en una cita en la que ha estrenado casco.

Las otras selecciones que aventajaron a España fueron Italia (4ª) y Alemania (5ª), en una prueba en la que destacó el resultado de Etiopía, que sorprendió al batir a la anfitriona Ruanda. No sorprendió el triunfo del equipo australiano, que se volvió a coronar en una de sus pruebas fetiche, alcanzando a Suiza en el palmarés -ya ganó en 2024-.

Iván Romeo, clentando antes de iniciar la prueba.

La crono se disputó bajo un distancia de 42,4 kilómetros, con un equipo español que llegó a registrar el mejor tiempo a mitad de recorrido. «Nunca habíamos corrido juntos hasta ahora, pero creo que lo hemos hecho bastante bien. Héctor [Álvarez] es muy bueno en la pista y sabe lo que hay que hacer y con Raúl [García Pierna] he corrido 2 años, así que creo que hemos hecho una buena crono», señaló Iván Romeo en línea de meta a la organización.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  2. 2 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  3. 3

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  4. 4

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  5. 5

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  6. 6 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  7. 7

    A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín
  8. 8 Hallan los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown
  9. 9

    Duplica la tasa de alcohol tras una persecución policial por Laguna de Duero
  10. 10

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El relevo español mixto termina sexto con Iván Romeo a la cabeza

El relevo español mixto termina sexto con Iván Romeo a la cabeza