El Mundial de contrarreloj y los mejores especialistas miden a Iván Romeo

Iván Romeo correrá mañana su primer Mundial de Ciclismo absoluto. Lo hará con la vitola de haber paseado el maillot de campeón de contrarreloj en ... la categoría sub-23 a lo largo del último año, y tras una temporada en la que ha pasado del pelotón de los jóvenes al de los profesionales.

En apenas un año, desde ese mismo momento en el que el ciclista vallisoletano fue el mejor en la lucha contra el crono en Zurich, Romeo se ha convertido en una de las promesas –por no decir certezas– del ciclismo patrio, en un momento en el que se mira con cierto recelo el vacío de corredores nacionales en las grandes vueltas y en los puestos de privilegio.

El corredor del Movistar Team, de 22 años recién cumplidos, encarna esa esperanza de llenar ese vacío junto a otros corredores como el propio Juan Ayuso, tras una temporada muy convulsa para el corredor del UAE. Precisamente, si Ayuso liderará a la selección española en Ruanda el próximo domingo en la prueba en ruta; Romeo hará lo propio mañana en la contrarreloj de Kigali.

El vallisoletano, junto con Raúl García, serán los dos corredores que representarán a la selección española en la crono de más de 40 kilómetros (40,6) que se desarrollará en la capital ruandesa, en una prueba en la que la altitud también será importante, situada a 1.550 metros sobre el nivel del mar.

Un trazado sin apenas un metro llano en el que los participantes tendrán que superar nada menos que cuatro cotas: Nyanza de 2,5 kilómetros al 5,8% de pendiente media a la ida, y la misma cota de regreso que son 6,6 kilómetros al 3,5%; la Cote de Peage, similar a la primera ascensión con dos kilómetros al 6% y, de postre, la cota adoquinada de Kimihurura, 1,3 kilómetros al 6,3% pero que, tras coronarse, apenas tiene una mínima bajada para seguir la carretera ascendiendo en el último kilómetro hasta la meta lo que, a esas alturas de carrera puede marcar importantes diferencias.

Perfil de la contrarreloj en Kigali, Ruanda. (40,6 km) Inicio Kigali (Centro de convenciones) Meta Kigali (BK Arena) 1.520 m 1.469 m Alto de Kimihurura 1.493 m Alto de Nyanza Alto de Peage 1.653 m 1.513 m 1.650 m 1.550 m 1.450 m 1.350m 39,5 km 10,8 km 24,3 km 35 km Fuente: UCI

Es precisamente esta dureza la que ha descartado a consumados contrarrelojistas, que consideran que la prueba se ajusta menos a su perfil, y abre esta a otros corredores con capacidad para adaptarse a la montaña.

El doblete de Pogacar

Ese trazado ha despertado el interés de Tadej Pogacar. El considerado como mejor ciclista del momento –con debate sobre si de la historia– busca el reto de convertirse en el primer corredor en poder vestir el doble maillot arcoíris, tanto en la modalidad de contrarreloj, como de ciclismo en ruta.

El esloveno, que renunció a participar en La Vuelta, será uno de los favoritos a enfundarse el el jersey de campeón mundial de la lucha contra el crono mañana, después de haber demostrado la pasada semana en las Clásicas de Canadá que su nivel se mantiene excelso, y no ha menguado tras adjudicarse su cuarto Tour de Francia el pasado mes de julio.

El líder del UAE Team Emirates, que ha admitido que llega a aburrirse en carreras de tres semanas y que busca nuevos alicientes encima de la bicicleta, se encuentra ahora con ese doble reto de ser el primer ciclista de la historia de ganar el doble arcoíris, eso sí en una especialidad en la que posiblemente se encuentre con una de las hormas de su zapato en esta disciplina, tal y como se vio en el pasado Tour.

Remco Evenepoel es el otro gran nombre de la crono ruandesa. El vigente campeón del mundo de la especialidad está considerado el mejor corredor en este tipo de prueba, y serán precisamente las cuatro cotas de montaña de la jornada las que reduzcan sus opciones de repetir el triunfo logrado en Zurich el pasado año.

Como Pogacar, el belga llega con la vitola de haber realizado un gran papel en el Tour de Gran Bretaña, y que su estado de forma es óptimo. El corredor de Flandes ha ganado las dos últimas citas mundialistas, y es también el actual campeón olímpico de la especialidad, tras el éxito cosechado en París el pasado verano. Remco ha asegurado, que pese al gran nivel de la cita y de sus rivales, el mayor peligro llega precisamente de la participación de Pogacar, al que «motivará ganar algo nuevo», asegura.

A su favor, que el belga ya sabe lo que es derrotar al esloveno en pico de forma, como demostró en el pasado Tour, cuando en la crono individual de 30 kilómetros superó en 16 segundos al esloveno; algo que también sucedió en la misma prueba y en el mismo formato en 2024, cuando Remco también le batió, esta vez por doce segundos y en un trazado más corto, de tan solo 25 kilómetros.

Los precedentes alientan al nuevo corredor del Red Bull Bora Hansgrohe, que también le derrotó este año en la crono del Critérium du Dauphiné, en junio y previo al Tour. Entonces le aventajó en casi 50 segundos, en una crono de mal recuerdo para Iván Romeo, y de poco más de 17 kilómetros.

Remco no solo tendrá al maillot amarillo como rival en Kigali. Al elenco de rivales, se suma el propio Iván Romeo –con ambición y sin nada que perder–, o el propio compañero de Pogacar en el UAE, el australiano Jay Vine. El 'aussie', que se defiende a la perfección en la lucha contra el crono, logró repetir como campeón de la montaña en la pasada Vuelta a España. En la contrarreloj de Valladolid, de poco más de 12 kilómetros y llana, solo fue superado por Filippo Ganna y con un escaso segundo... De ahí, que las apuestas por Vine se hayan disparado como alternativa al dúo principal.

Otro de esos corredores que pueden estar ahí, y con un perfil muy similar al de Romeo, es Joshua Tarling. El británico, con una fisionomía muy parecida a la del vallisoletano, es un consumado contrarrelojista, como ya ha demostrado en las categorías inferiores y esta misma temporada en el Tour de los Emiratos, donde se llevó la crono por delante de Romeo.

El suizo Stefan Küng o el también australiano Luke Plapp son otros de los dorsales a tener en cuenta.