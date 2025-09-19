Iván Romeo: «Espero no reventar y llegar con los vatios necesarios al final»

Iván Romeo (Valladolid, 16 de agosto de 2003) es la gran baza española para la contrarreloj del Mundial de Ruanda de este domingo. El corredor ... formado en la Escuela Ciclista de Arroyo de la Encomienda ha repetido la hoja de ruta que le dio el maillot arcoíris el pasado año en la misma modalidad, pero en la categoría sub-23 (categoría en la que todavía podría participar, pero a la que renunció el mismo día en el que se enfundó el jersey de campeón del mundo).

«No tiene nada que ver una categoría con la otra... Los rivales, la experiencia, los vatios...», asegura precisamente en alusión a una característica que obsesiona al vallisoletano de cara a la carrera de este domingo.

Los vatios y mantener una cifra (que no quiere desvelar para no dar pistas a sus rivales). «Espero no reventar y llegar con los vatios necesarios al final...», valora en relación a esa forma de competir y entrenar que publicitó Froome en la pasada década y que marca ahora la dinámica de los ciclistas profesionales.

Romeo admite que ha cuidado hasta el detalle su preparación para la cita de Kigali. Ha sido el primer corredor español en llegar a la capital ruandesa, y ha probado el circuito casi a diario junto a la ayuda de su padre –exactamente igual que el año pasado en Zurich–. Adaptarse a la meteorología, a la altitud... «Por eso, la última parte de la preparación la hemos hecho a una altitud similar en los Pirineos», señala en relación a esos 1.550 metros que marcan la prueba africana, y que se le puede atragantar a más de un corredor.

En relación a las principales diferencias –además del propio nivel de los rivales con respecto al Mundial sub-23–, está la propia trayectoria y evolución interna del vallisoletano. «La experiencia de este año», admite en relación a la participación en carreras de primer orden mundial, como el Tour o el Criterium de Dauphiné.

En relación a los rivales, Iván lo tiene claro «Pogacar y Remco, por encima, y luego corredores como Tarling, Vine o Plapp», concluye en relación a unos ciclistas que «son los mejores del mundo».