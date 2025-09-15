La Federación oficializa el equipo para el Mundial, con Iván Romeo ya en Ruanda

Juan J. López Valladolid Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:35 Comenta Compartir

La Real Federación Española de Ciclismo oficializó ayer los ochos corredores que estarán en el Mundial de Ruanda del 21 al 28 de septiembre. Entre ellos, el vallisoletano Iván Romeo, que participará este domingo en la prueba de contrarreloj individual, después de llegar ayer a Kigali para afrontar la adaptación a la prueba.

Romeo, vigente campeón del mundo sub-23, y Raúl García serán los encargados de representar a la selección española en la prueba cronometrada. Los jóvenes especialistas nacionales competirán sobre un recorrido de 40,6 kilómetros y 680 metros de desnivel positivo acumulado. Una exigente crono en la que tendrán que afrontar en dos ocasiones la Cote de Nyanza, de 2,5 kilómetros al 5,8% de pendiente media, una vez la Cote de Peage (2 kilómetros al 6%) y, finalmente, el muro empedrado de la Cote de Kimihurura, de 1,3 kilómetros y 6,3% de pendiente media ya muy cerca de la meta.

El joven corredor vallisoletano de 22 años tendrá que medirse al vigente campeón del mundo de la especialidad, el belga Remco Evenepoel, uno de los favoritos; y a Tadej Pogacar, al que la dureza de la crono le puede beneficiar. Junto a ellos, corredores como el británico Joshua Tarling, y otro elenco de nombres de primer orden mundial.

El seleccionador, Alejandro Valverde, aún no ha desvelado qué corredores estarán en la prueba en ruta del domingo 28 de septiembre, en la que incluso podría repetir el vallisoletano que en este periódico ya manifestó en abril que «estaría al servicio de Ayuso», líder de un equipo en el que también están Marc Soler, Carlos Canal, Carlos Verona, Roger Adrià, Raúl García y Abel Balderstone.