Iván Romeo: «Llego al Mundial de maravilla» El corredor vallisoletano vuela este sábado al continente africano para ultimar los detalles de su participación en la cita de Ruanda

No pudo estar en la crono de 2023, y tampoco en esta ocasión por encontrarse rematando su preparación para tomar parte en el próximo Mundial de Ruanda (21 a 28 de septiembre). Iván Romeo tiene, por lo tanto, una cita pendiente con La Vuelta y su paso por Valladolid.

Este jueves la siguió a 700 kilómetros, desde Andorra, donde lleva varios días entrenando en un entorno que se asemeja al de Ruanda, donde tomará parte en la prueba contra el reloj (día 21). «Llego de maravilla al Mundial, he tenido carreras tras el Tour, pero el equipo me ha dado facilidades para hacer una buena crono y espero que pueda salir una crono muy buena», aseguró este jueves en declaraciones a la cadena Ser, confirmando que este sábado volará hacia el continente africano. «Ha sido una pena no poder estar [en la crono de Valladolid], ya me la perdí hace dos años y este al tocarme el Tour...».