El nuevo casco que le da «entre 1 y 2 segundos» de mejora por kilómetro

El ciclismo vive una actual revolución tecnológica que sobre todo se hace palpable en las pruebas de lucha contra el cronómetro. Cada temporada, la Unión Ciclista Internacional (UCI) publica las limitaciones en relación a medidas, pesos, características del material de los corredores y bicicletas, que ponen de alguna manera límites a una evolución constante.

Una de las revoluciones más importantes en las dos últimas temporadas está en la confección de los cascos de contarreloj. El pistoletazo de salida lo dio –casi entre bromas– la estructura craneal de 'tiburón' del Visma Lease a Bike, a comienzos de 2024. La formación de Jonas Vingegaard lo estrenó la pasada campaña en la Tirreno Adriático y en la París Niza. «El ciclista puede tardar entre cuatro y cinco meses en sacarle el máximo partido», explica Jon Iriberri, biomecánico de Visma.

Así es el casco con el correrá Romeo en Ruanda El diseño del ‘Abus TT hemlet’ prima la aerodinámica sobre el confort, con una sola toma de aire para hacerle más compacto. Ventilación Una fina ranura es la encargada de refrigerar el casco en el interior. Cola Se ensancha para reducir la resistencia del viento alrededor de los hombros. ABUS Visera panorámica Protege los ojos del ciclista y evita el uso de gafas adicionales. Parte inferior Fabricada con espuma EVA para que se pegue al cuerpo y se adapte a él sin crear huecos. Aerodinámica El nuevo modelo mejora entre 1 y 2 segundos por kilómetro al usado por Romeo anteriormente. Entre 1 y 2 segundos por km 40 kilómetros a una velocidad de 50km/h, Iván los recorrería en 48 minutos con su antiguo casco, con el nuevo, lo haría en 46 minutos y 24 segundos. Sin embargo, una vez 'adiestrados' los ciclistas, la mejora en una crono de unos 40 kilómetros puede irse a una mejora sustancial de casi un minuto, un mundo cuando se valora hasta el último detalle.

En ese desarrollo está ahora el Movistar Team, que ha aprovechado la presencia y la evolución de Iván Romeo para actualidar su casco para la lucha contra el crono. El equipo estrenó en el Tour de Francia el Abus modelo Time Shifter, del que mañana desvelará más la marca italiana. El equipo telefónico lo hizo después del estudio realizado por el propio Romeo con ABUS en los túneles del viento de la Fórmula 1 en Suiza e Inglaterra.

«Los ingenieros de la marca dicen que si las condiciones son óptimas, la mejora puede llegar a ser de entre uno y dos segundos por kilómetros», explican desde el Movistar Team, que inciden en que ha sido el 'croner' vallisoletano el que ha realizado las pruebas para evolucionar el material esta temporada.

De hecho, y aunque no sea solo atribuible a esta característica, hubo una mejora sustancial de la última contrarreloj de Romeo en el Criterium de Dauphiné, en el mes de junio, a la crono del Tour, en la que el pucelano fue séptimo en Caen.

También ha contribuido en el desarrollo del casto las muchas vueltas que ha dado en el Velódromo de Tafalla y, cómo no, lo obsesivo que es. Basta recordar que el año pasado estuvo estudiando el circuito de Suiza diez días con su padre antes de la competición, con el resultado de campeón del mundo sub-23.

Además, Romeo llevará mañana su 'cabra' con un peso de unos 9 kilos.