Romeo, undécimo, en una nueva exhibición de Evenepoel que dobla a Pogacar

El ciclista vallisoletano Iván Romeo ha finalizado en undécima posición en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de 40,6 kilómetros, al parar el cronómetro ... en 53:38:37

El corredor internacional, que ha debutado en la categoría absoluta en la cita de Kigali, no ha completado la crono que esperaba, y ha estado muy lejos del resto de especialistas.

El Mundial ha sido para Remco Evenepoel que ha dejado una de las imágenes para la historia, al doblar a Tadej Pogacar, que salió dos minutos y medio antes que el belga.

Evenepoel entra en la historia del jersey arcoíris y logra su tercer título consecutivo con un tiempo estratotosférico de 49:46, con el australiano Jay Vine, segundo; y su compatriota Ilan Van Wilder, tercero por tan solo un segundo con respecto a Pogacar.

La crono del Mundial de 40,6 kilómetros ha estado marcada por un trazado muy duro sin apenas un metro llano y con cuatro cotas que no han frenado la velocidad de crucero de Remco. «Ha sido durísima», ha valorado el propio Evenepoel, que tiene en mente convertirse en el corredor con más títulos mundiales de la disciplina, y alcanzar a un icono como el suizo Fabian Cancellara, que se impuso en la CRI del Mundial en 2006, 2007, 2009 y 2010.

Por su parte, Pogacar ha admitido en la línea de meta que «es impresionante lo fuerte que es Remco en contrarreloj» y ha quitado importancia al hecho de que le haya doblado durante los kilómetros finales, aunque sí que ha admitido que si hubiese sabido que se quedaba sin podio por un segundo «hubiese apretado más al final».