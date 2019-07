La 'Perico' hace un guiño al ciclismo femenino y suma un recorrido corto

Dori Ruano: «Yo quería ser Perico»

La relación de Dori Ruano con Segovia se remonta a su primera victoria en un Campeonato de España, en 1995. Tras un año sabático en el que pensó dejar la bicicleta, se llevó el oro en contrarreloj individual. Antes, fue una adolescente con un ídolo ochentero. «Yo quería ser Perico. Con 17 o 18 años, empezaba a montar y no había referentes femeninos. Cuando iba a las carreras, siempre había una subida como él». Coincidieron a menudo en eventos y la salmantina hacía la Perico en agosto, un mes con pocos eventos, para entrenar. Recuerda que un año fue undécima. «Llegué con un grupo de 25 chicos y me esprintaron a muerte. ¡Y como no quedé entre las 10 primeras, no salía en las clasificaciones!»