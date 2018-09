Mikel Landa no disputará el Mundial de Innsbruck Mikel Landa, en plena ascensión al Col d´Aubisque. / AFP El corredor del Movistar, lesionado el pasado 4 de agosto en la Clásica de San Sebastián, se descarta para formar parte del equipo español y su plaza la ocupará Omar Fraile LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Miércoles, 19 septiembre 2018, 18:22

Mikel Landa no disputará con el equipo español el Mundial de Innsbruck el próximo 30 de septiembre. El corredor del Movistar, que sufrió fractura de costillas y vértebras en la Clásica de San Sebastián (4 de agosto) que le impidió competir en La Vuelta, era la única duda que barajaba Javier Mínguez para viajar a tierras austriacas. Finalmente ha sido el propio Landa quien ha comunicado al seleccionador nacional mediante una llamada telefónica que no se encuentra en condiciones óptimas de disputar la prueba. Se deshoja, de este modo, la margarita y el lugar de Landa lo ocupará Omar Fraile (Astana).

Precisamente el propio Landa aseguraba antes de iniciar el Giro de Toscana que sus dudas eran más que razonables. «Va a ser difícil,... he entrenado duro en las últimas semanas, pero tuve casi un mes sin hacer ningún esfuerzo importante», ha señalado a 'Cyclingnews', confirmando también que continuará en el equipo Movistar en 2019. «Hace un mes, cuando se estaba perfilando el equipo, no quería decir que no porque aún había tiempo para ver cómo me recuperaba. Ahora quiero ver cómo estoy tanto en el Giro de Toscana como en la Coppa Sabatini, y entonces lo decidiré. Todavía no estoy convencido de que pueda hacer los Mundiales. Todo dependerá de cómo me sienta en las carreras. Esa es la clave, que me dará las respuestas que estoy buscando», señaló el ciclista alavés, horas antes de llamar al seleccionador para descartarse.

Sobre su continuidad en Movistar pese a haber coqueteado con Astana, Landa confirma que no cambiará de maillot. «Me quedaré con Movistar en 2019. Todavía no hemos decidido mis objetivos para el próximo año, primero tenemos que terminar esta temporada, descansar y luego vamos a empezar a pensar en 2019», concluyó.

Los elegidos por Mínguez se concentrarán entre el 21 y el 27 en Sierra Nevada antes de viajar a Innsbruck. La lista está formada por Alejandro Valverde (Movistar), Enric Mas (Quick Step), Ion Izagirre (Bahrain-Merida), Jesús Herrada (Cofidis), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), David de la Cruz, Jonathan Castroviejo (Team Sky) y Omar Fraile (Astana).