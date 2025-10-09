La visita de Logroño a Huerta del Rey, el mejor termómetro para el Recoletas

Cumplido el primer mes de competición, al Recoletas Atlético le llegan los primeros exámenes de la temporada. Partidos que ponen los mismos puntos en juego, ... pero que sitúan en un contexto a los equipos en liza. La visita de Logroño (domingo, en Huerta del Rey, desde las 17:00 horas), como la última salida a Torrelavega, pondrá en su sitio al equipo vallisoletano, que tiene ante sí la oportunidad de demostrar que Huerta del Rey sigue siendo, además de talismán, un fortín amurallado para el resto de rivales de la Liga Asobal.

El punto arañado en el último desplazamiento a Cantabria da una pista de las posibilidades en este curso del Recoletas, que sepropone no bajar de la quinta plaza que ahora ocupa. «Solventamos con buen juego, y seguramente merecimiento de haber ganado, la salida a Torrelavega. No se celebró cómo debíamos y no podemos aceptar que un punto en Torrelavega sea una normalidad, hay que celebrarlo como merece», ha asegurado Pisonero en la previa. «Con el partido ante Logroño pasa algo de esto, es un partido complicado con un rival superior a los que hemos tenido en casa. Va a ser una buena piedra de toque para ver si el efecto Huerta continúa ante un rival que juega muy directo con un sistema de juega parecido al nuestro. No nos gusta jugar contra este tipo de equipo con muy buen balonmano, así que es tan bonito como complicado», apunta el técnico, que volverá a contar con la baja de Fodorean, recién operado, y por lo tanto deberá modificar la hoja de ruta en defensa.

«Rares estaba aportando mucho defensivamente y nos obliga a cambiar la rotación. En Torrelavega no tuvimos a Lucas (Ribeiro) 50 minutos y estuvimos en 5-1. En el centro podemos jugar con más jugadores, incluso Gustavo (Oliveira) también nos puede dar en el centro. Le echamos de menos porque nos daba (Fodorean), pero el equipo está conformado y hecho para cubrir esas bajas», explica Pisonero, que considera «una buena noticia salir de Torrelavega con una pequeña decepción por no haber logrado una victoria que creo merecimos».

El técnico se congratula por el buen momento que atraviesa Juan Bar en portería. «Esperemos que no sea una excepción, cuando vino sabíamos que era un portero de mucha calidad y si alguna pega podíamos ponerle era su irregularidad. Si él la va cogiendo va a marcar muchísimo las diferencias», señala, convencido de que Bar se encuentra «en su mejor momento desde que está aquí, rindiendo a muchísima altura, algo que no habíamos visto en Valladolid».

Ante Logroño espera un partido intenso, probablemente con muchísimas transiciones como fue el del año pasado, asunque también con alguna que otra sorpresa. «Si algo tienen los partidos contra Logropo es que son muy distintos todos», apunta el entrenador vallisoletano.