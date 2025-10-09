El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alejandro Pisonero lanza en seis metros. Rodrigo Jiménez
Balonmano / Liga Asobal

La visita de Logroño a Huerta del Rey, el mejor termómetro para el Recoletas

El equipo de David Pisonero pone a prueba su fortaleza en Huerta del Rey y su techo en esta liga

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:56

Comenta

Cumplido el primer mes de competición, al Recoletas Atlético le llegan los primeros exámenes de la temporada. Partidos que ponen los mismos puntos en juego, ... pero que sitúan en un contexto a los equipos en liza. La visita de Logroño (domingo, en Huerta del Rey, desde las 17:00 horas), como la última salida a Torrelavega, pondrá en su sitio al equipo vallisoletano, que tiene ante sí la oportunidad de demostrar que Huerta del Rey sigue siendo, además de talismán, un fortín amurallado para el resto de rivales de la Liga Asobal.

