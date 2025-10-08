Rares Fodorean, intervenido de una fractura en la mano izquierda

El Norte Valladolid Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:25 Comenta Compartir

El jugador del Recoletas Atlético Valladolid, Rares Marian Fodorean, ha sido intervenido de una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda. El lateral del conjunto pucelano, se produjo la citada lesión en un lance del choque de la jornada tres disputado en Huerta del Rey el pasado 27 de septiembre ante el BM Guadalajara.

El jugador rumano permanecerá de baja por un periodo aproximado de entre 4 y 6 semanas, transcurrido el cual podrá retornar a la actividad deportiva. Fodorean estaba siendo un pilar importante del equipo vallisoletano especialmente en el apartado defensivo, aunque también participando activamente en ataque desde la primera línea del cuadro dirigido por David Pisonero.

En los tres encuentros de liga disputados esta temporada con los gladiadores azules, el lateral izquierdo nacido en Turda (Rumanía, 05/11/1998) ha anotado 7 goles en total con un tope de 3 tantos logrados en la primera jornada liguera ante el Bada Huesca en Huerta del Rey.

Fodorean de 2,02 de estatura y 26 años, llegó al Recoletas este pasado verano procedente del Frigoríficos del Morrazo donde había militado los últimos tres cursos. En sus cuatro campañas de experiencia en la Liga acumula un total de 170 goles en los 88 partidos en los que ha intervenido hasta el momento dentro de la máxima categoría del balonmano nacional.

Temas

Atlético Balonmano Valladolid