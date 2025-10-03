Bar le da un punto al Recoletas en Torrelavega,... que sabe a poco

Josñe Ramón Cagigas-ADG Torrelavega Viernes, 3 de octubre 2025, 23:38 Comenta Compartir

Partido de altos vuelos el celebrado en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega, entre dos de los equipos llamados a ocupar la zona noble de la clasificación a lo largo de la temporada. Mereció ganar el Atlético Valladolid, que dominó durante casi todo el encuentro, pero un balón perdido por Pisonero a falta de doce segundos dio la posibilidad a Cangiani de empatar y el argentino no la desaprovechó (24-24).

No estuvo cómodo en ningún momento el equipo de Jacobo Cuétara que, desde el inicio, pudo comprobar el impresionante estado de forma de Bar. Lógica su nueva convocatoria para la selección argentina.

Tan solo de penalti fue capaz el Bathco de doblegar la resistencia del argentino en los primeros diez minutos (1-2). La buena noticia para los locales era que su defensa conseguía frenar también el juego ofensivo pucelano.

Torrelavega Calle, Javi Muñoz (3, 2p.), Moyano (1), Jurkovic, Aja (1), Prokop (7) y Rubiño -siete inicial-, Tercariol (p.s), Lombilla, Marcio Silva (2), Isidoro Martínez (2), Oswaldo (3), Juanjo Fernández, Ángel Fernández (2), Cangiani (3) y Scott. 24 - 24 Recoletas Bar, Tao Gey (2), De Toledo (1), Ribeiro, Azize (3), Oliveira (2) y Álex Díaz (1) -siete inicial-, César Pérez (p.s), Pisonero (7), Miguel Camino, Serrano (2p.), Jozinovic (3), Cabral (2) y Herrero (1). Árbitros: Bustamante López (Colegio navarro) y Álvarez Mata (Colegio vasco). Descalificaron al jugador visitante Ribeiro por golpear en la cara a Jurkovic (min. 7). Excluyeron a los jugadores locales Lombilla y Juanjo Fernández, y a los visitantes Cabral (2) y De Toledo.

Parciales: 1-1, 1-2, 3-5, 6-7, 10-11, 11-14 (descanso), 14-16, 16-16, 18-18, 20-20, 22-23 y 24-24.

Incidencias: Pabellón Vicente Trueba. 1.300 espectadores

A los siete minutos, el Recoletas se quedó sin uno de sus referentes defensivos. Ribeiro llegó tarde y con demasiada intensidad a frenar un lanzamiento de Jurkovic y le propinó un fuerte golpe en la cara. El resultado fue la descalificación del jugador portugués.

No se amilanaron sus compañeros, que siguieron defendiendo con valentía e intensidad obligando a Jacobo Cuétara a pedir su primer tiempo muerto a los 14 minutos. Su equipo solo había marcado dos goles y tan solo uno en jugada (2-5).

No es que no estuviera jugando bien en ataque el cuadro local, es que sus jugadas quedaban diluidas ante la figura de Bar, que realizó varias paradas en unos contra unos clarísimos para sus rivales.

El tiempo muerto local surtió efecto y, poco a poco, el Bathco Torrelavega fue limando la diferencia hasta conseguir empatar el partido a siete goles. Parecía que el conjunto torrelaveguense había cogido la velocidad de crucero en su juego, sin embargo, la presencia de Bar volvió a dar alas a su equipo que consiguió alcanzar el descanso con la máxima renta a su favor, nuevamente (11-14).

Diez paradas firmó el argentino en los primeros 30 minutos, de 21 lanzamientos recibidos.

Ampliar Alejandro Pisonero busca línea de pase. L. Palomeque

El comienzo de la segunda parte fue de color pucelano. Sendos goles de Oliveira y Pisonero pusieron el +4 en el marcador (12-16). Salió al rescate de su equipo Prokop, con dos goles consecutivos e Isidoro Martínez redujo la desventaja a la mínima (15-16). David Pisonero pidió tiempo muerto, antes de que Marcio Silva empatara el choque (16-16, min. 36).

Partido nuevo a falta de 24 minutos. La defensa local se fue haciendo cada vez más intensa y solo Bar impidió que su equipo se viera por debajo en el marcador en los siguientes minutos (19-19).

Hasta que Prokop puso por delante al conjunto local (20-19) en el minuto 47. Azize volvió a empatar la contienda y Bar volvió a darle a su equipo la opción de ponerse por delante, que Pisonero no desaprovechó (20-21).

El portero argentino amargó la tarde a los lanzadores locales que vieron como otras tres paradas suyas daban muchas opciones de triunfo a su equipo (22-24). Prokop redujo la diferencia a tan solo y estuvo a punto de empatar en un contragolpe que, quién si no, desbarató Bar. Era el último minuto de partido. David Pisonero pidió tiempo muerto a falta de 29 segundos, para asegurar el triunfo, pero Alejandro Pisonero perdió el balón y el Bathco no desaprovechó el regalo para empatar por medio de Cangiani (24-24).