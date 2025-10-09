David Pisonero deja de ser seleccionador de Israel

Luis Miguel de Pablos Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 11:07 Comenta Compartir

David Pisonero deja el cargo de seleccionador de Israel apenas un año después de asumir su banquillo. La situación socio-política que se vive en la zona de Oriente Próximo ha terminado por ejercer de detonante de la marcha del técnico vallisoletano, que ya no estará en la ventana de selecciones que se abre en la última semana de octubre. «Me ofrecieron renovar pero no quise seguir. Ahora creo que siguen sin entrenador», señala.

Pisonero aceptó la oferta de la federación israelí en agosto-septiembre de 2024, con un contrato por un año que se debía revisar ahora, y en un acuerdo que le ha llevado a dirigir durante los tres parones que tuvo la temporada pasada. En ninguno de ellos hubo de pisar suelo israelí por lo que su seguridad ha estado garantizada en todo momento. Por entonces, y tal y como se anunció, la federación perseguía «un impulso al balonmano del país a través de su selección absoluta con un estilo moderno y disciplinado, de corte táctico y un juego rápido como representa el modelo español» y caracteriza también al Recoletas Atlético. Por entonces, Pisonero vivía al margen de la cruenta situación que había en la franja de Gaza entre Israel y Hamás, que hoy han anunciado un acuerdo de paz. «Soy entrenador de balonmano y no me da para mucho más. No convivo al margen de nada y soy sensible con lo que vivimos, pero el factor que analizo es el deportivo», aseguraba entonces.

El técnico vallisoletano, que tuvo su primer contacto con la selección de Israel en el mes de noviembre de 2024, ha afrontado en este tiempo la fase de grupos clasificatoria para el Campeonato de Europa 2026 que acogerán Dinamarca, Suecia y Noruega. En este último año se ha envfrentado con la Polonia que dirige otro vallisoletano, Jota González, Portugal y Rumanía.

El interés de la federación israelí le llegó a través de un exjugador de la Liga Asobal, Chen Pomerantz, que se puso en contacto con Pisonero para comentarle la posibilidad de asumir el cargo de seleccionador. «Lo veo como un desafío personal muy importante», comentaba por enronces el actual preparador del Recoletas Atlético.

