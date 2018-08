Los últimos retoques retrasan la inauguración del pabellón de Nava Las gradas del nuevo pabellón de Nava de la Asunción. / El Norte BALONMANO El Ayuntamiento ha devuelto dos calefacciones por fallos y el club empieza la temporada el 15 de septiembre como local LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Miércoles, 22 agosto 2018, 12:59

El desenlace del ansiado pabellón de Nava de la Asunción será fiel al rebuscado argumento de su construcción durante casi una década. El Ayuntamiento y el Viveros Herol Nava tenían previsto inaugurarlo a finales de este mes y que el club dispusiera de un tiempo de aclimatación a la nueva pista antes de su primer encuentro en División de Honor Plata, que disputa ante uno de los presuntos 'cocos' de la categoría, el Puerto Sagunto, el 15 de septiembre. Los últimos remates, sin embargo, se están alargando por detalles inimaginables como que la calefacción a instalar ha sido dos veces devuelta por defectos.

El Ayuntamiento está rematando la instalación eléctrica, la pintura o el contorno de la entrada a vestuarios y espera ahora que llegue la tercera caldera. «En ese impasse estamos. Son sobre todo remate. Es que es muchísimo espacio. Este mes es muy malo y hemos tenido retrasos y por eso no sé si vamos a llegar. No podemos dar fecha pero, en cuanto estuviera, la idea es que el club pudiera entrenar. Yo creo que estará, pero tampoco es lo fundamental. Llevamos nueve años esperando el pabellón y la idea es que el día 15 lo tengamos, pero no sería una tragedia si no estuviera», apunta el alcalde de Nava de la Asunción, Juan José Maroto.

Esta es la idea del Consistorio, que deja en manos del club la decisión de jugar el primer encuentro liguero allí si el tiempo de entrenamientos no ha sido suficiente. «Parecía que iba a estar a finales de este mes y ya se sabe que no va a estar. Y si nosotros diez días antes no podemos entrenar y probar... Y va a ser que no, porque todos los indicios apuntan a eso», prevé el vicepresidente del Viveros Herol Nava, Julián Mateos, que acepta pacientemente el discurrir de los acontecimientos: «La responsabilidad es del Ayuntamiento. Donde hay patrón no manda marinero».

El alcalde habla de un pabellón «acorde a nuestros tiempos» y de la «circunstancia especial» de que un municipio tan modesto disponga de un club en cimas tan altas. Habrá unos 900 asientos para un aforo que superará por poco el millar de espectadores. «Quizás se va a quedar un poco corto de espectadores, sobre todo si subiera a Asobal», valora. Solo habrá gradas en uno de los laterales pero el Ayuntamiento ha incorporado unas supletorias que darán también amplitud a la pista, de goma, para los entrenamientos. Habrá cuatro vestuarios, almacenes, un amplio hall con un bar y un gimnasio de unos 100 metros cuadrados. Independientemente de que esté listo para el inicio liguero, el Consistorio planea un partido para celebrar la inauguración de la instalación entre el Viveros Herol Nava y un equipo de entidad, presumiblemente de Asobal, más adelante, cuando el calendario lo permita.

La inversión total en la instalación ascenderá a 1,8 millones de euros. El Ayuntamiento detallará la aportación de cada administración -Estado, Junta y Diputación- pero adelanta que la suya supera la mitad del total. «Para terminarlo, hemos tenido que arrendar algunos equipamientos con opción a compra», añade. Es el caso de la calefacción, que cuesta unos 200.000 euros y se alquilará durante cinco años, o las gradas supletorias, valoradas en unos 70.000. El regidor agradece la comprensión del club. «Casi todos los que estamos ahora en la corporación hemos pasado en algún momento por el club. Cuando la bola del pabellón empezó a andar, había que buscar la manera de llegar al final y concluir esa obra necesaria. Nosotros teníamos que poner todo lo que pudiéramos y ellos entienden el presupuesto de un pueblo».

El recinto será usado por el instituto durante las mañanas; las diferentes escuelas deportivas y clubes lo harán por la tarde. «Hay mucho movimiento a raíz de que el club y el Sporting empezaron a formar monitores; necesitan dedicación y entrenamientos. Los pueblos cada vez tienen menos gente joven y estamos recogiendo a la de los alrededores; ellos pueden jugar aquí y nosotros hacer equipos». Para atender a toda la demanda, seguirá usándose el viejo frontón cubierto que el club navero no termina de jubilar.