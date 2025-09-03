El X Torneo Diputación cierra la pretemporada del Atlético Valladolid El Recoletas se mide este viernes al REBI BM Cuenca (20 horas) en el polideportivo municipal de Íscar para concluir su preparación

El Recoletas Atlético Valladolid concluirá la fase de preparación (que comenzó el pasado 31 de julio) este viernes 5 de septiembre (20:00 horas), y se medirá al REBI BM Cuenca en la localidad de Íscar, en la que disputará el X Torneo Diputación - Alimentos de Valladolid. El evento se presentó ayer en el Palacio de Pimentel, sede de la institución provincial, con presencia de autoridades y del presidente del club pucelano, Mario Arranz.

Esta cita en el Polideportivo Municipal de Íscar con entrada gratuita, la octava de pretemporada para el Recoletas, supondrá el punto final a la preparación de los gladiadores azules, que el domingo 14 de septiembre a las 12:30 horas en Huerta del Rey se estrenarán dentro de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL 25-26 ante el Bada Huesca. El Torneo Diputación cumple en la presente su décima edición, y en las nueve anteriores el conjunto de Pisonero se ha proclamado campeón en siete ocasiones y ha caído en dos, tras haberse enfrentado a equipos de prestigio como el Abanca Ademar León, el Sporting CP de Portugal y el propio oponente en esta edición, REBI BM Cuenca.

El primero en tomar la palabra en el acto de presentación fue el anfitrión, el diputado de deportes Javier González Vega, quien destacó la importancia de un torneo que cumple diez ediciones y se ha «consolidado en la provincia de Valladolid ya que se juega en sus municipios, haciendo constar la buena salud y nivel de un torneo por el que han pasado grandes equipos».

Por su parte, el alcalde de Íscar, José Andrés Sanz González, que compareció en este acto junto al concejal de deportes José David García, se mostró muy satisfecho de acoger la presentación del Recoletas Atlético Valladolid en su municipio:«Íscar es deporte y estamos encantados de recibir este tipo de competición. Es la primera vez que coincide que el Recoletas está en Íscar y los recibiremos con los brazos abiertos. Queremos agradecer a Diputación que siga fomentando el deporte en la provincia y os esperamos en Íscar deseando una campaña llena de éxitos y que este viernes todo el mundo acuda», subrayó.

Tras el regidor iscariense, el máximo dirigente del Recoletas, Mario Arranz, tomó la palabra en el acto, y agradeció la colaboración con la Diputación, el Ayuntamiento de Íscar y a la marca Alimentos de Valladolid como referente.

«Hay una larga tradición de colaboración que nos ha llevado a recorrer la provincia pasando por Medina del Campo, Arroyo de la Encomienda, Boecillo, La Cistérniga, Zaratán, Cigales… con este torneo y otro tipo de actividades como los campus de verano y visitando centros educativos. Ello nos obliga a seguir trabajando en esta línea porque creemos que el Atlético Valladolid no sólo debe estar en la ciudad sino también en la provincia, ya que somos conscientes de que buena parte de nuestra afición procede de localidades y municipios cercanos a la capital», desgranó el presidente.

En cuanto al aspecto deportivo el presidente disculpó al entrenador, David Pisonero, cuya presencia en el acto de hoy estaba prevista, pero que finalmente no ha podido acudir por el cambio de horario del entrenamiento del equipo a esta mañana debido a la coincidencia con el encuentro de liga del BM Aula, «habíamos solicitado el Lalo García pero no nos lo han concedido y sí el de Rondilla en horario de tarde, pero el último día que entrenamos en ese pabellón hubo jugadores que tuvieron que estar tres días sin entrenar por el suelo», explicó Arranz.

Sobre el choque del viernes ante el REBI BM Cuenca, Mario Arranz destacó lo «atractivo», del rival que quedaron «subcampeones de liga hace 3 temporadas». «Es un equipo plagado de internacionales que ha tenido cambios en su plantilla como nosotros, que venimos de disputar y de poner a punto esos cambios en el Torneo Internacional de Cantabria y el Memorial Santiago Manguán de Aranda de Duero. Este es el último test que tenemos antes del inicio de la competición y tiene que servir para dar el último empujón a los cambios y detalles que hemos experimentado en la plantilla. Con la asistencia gratuita esperemos que se llene el pabellón y que podamos acabar la preparación como el equipo merece», deseó Mario Arranz.

En esta fase de preparación, los gladiadores azules atesoran hasta el momento un balance de cuatro triunfos y tres derrotas en siete amistosos, cuatro de los cuales se han disputado en formato reducido de 40 minutos, con dos tiempos de 20 por choque.

Por su parte, el rival, REBI BM Cuenca, ha sufrido también como la mayoría de conjuntos ASOBAL bastantes cambios en el equipo con 9 fichajes y 8 salidas, pero el cuadro que dirige Lidio Jiménez, décimo la pasada liga, aspira a recuperar puesto entre los 8 primeros esta campaña habiendo disputado hasta la fecha seis amistosos con un balance de dos triunfos, un empate y tres derrotas.