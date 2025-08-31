El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La plantilla del Recoletas Atlético Valladolid para la temporada 2025-26. C. Espeso
Balonmano / Liga Asobal

El Recoletas Atlético acelera la adaptación antes del estreno liguero

David Pisonero admite que el objetivo inmediato son los dos puntos ante el Huesca, sin perder la vista la contrucción a «largo plazo»

Zaira Varas

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:52

El Recoletas Atlético Valladolid encara la recta final de la pretemporada con la mirada puesta en el debut ante Huesca el próximo 14 de septiembre. El rumano Rares Fodorean, una de las caras nuevas, admite que las semanas previas han sido de ajuste: «Cuando llegas a un sitio nuevo tienes que adaptarte al sistema». El central asegura estar contento, aunque reconoce que «aún hay muchas cosas en la cabeza hasta que estén claras del todo».

El equipo ha ido de menos a más en los torneos veraniegos, con margen de mejora y buenos resultados parciales. «Somos muchos jugadores nuevos y todo eso lleva un periodo de adaptación», recuerda Fodorean, convencido de que los tres amistosos que restan servirán para «llegar lo más finos posibles» al arranque.

El técnico, David Pisonero, es más tajante al describir el momento actual. «Hemos tenido que dar un pasito atrás», confiesa tras comprobar que las expectativas iniciales eran demasiado altas. El equipo ha regresado al 'back to basics', a reconstruir desde abajo para que los recién llegados puedan integrarse en un sistema que exige mucho.

El objetivo inmediato está claro: los dos puntos ante Huesca. Pero el míster no pierde de vista la otra cara de la moneda: la construcción a largo plazo. «Trabajamos en dos vías», explica: ganar ya, pero también preparar una liga larga en la que ciertos jugadores (especialmente en el pivote) deben asumir responsabilidades inmediatas. Con todo, el Recoletas Atlético avanza entre la urgencia del corto plazo y la paciencia del proceso.

