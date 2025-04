Pisonero padre, sobre Pisonero hijo: «Su continuidad es una apuesta personal»

No se baja de las buenas noticias el Atlético Valladolid, que esta misma semana, y apenas unas horas después de clasificarse para la fase final ... de la Copa del Rey, anunció la ampliación de contrato de uno de sus talentos de mayor proyección.

Alejandro Pisonero (Valladolid, 2004), objeto de deseo en el panorama nacional y también continental -tal y como ha confirmado David Pisonero-, seguirá vistiendo la camiseta del Recoletas hasta 2028. Una noticia que sorprendió por la progresión que ha tenido a su edad, internacional con los Hispanos junior, pero fundamentalmente por el interés mostrado por otros clubes de mayor entidad.

El menos sorprendido, lógicamente, ha sido su padre y también técnico del equipo, David Pisonero, que en la mañana de este jueves ha analizado con absoluta normalidad la decisión tomada por Alejandro. «Ha tenido ofertas pero hay muchas cosas que ha valorado, el aspecto académico también, pero principalmente es una apuesta y compromiso personal. En lo deportivo él cree en esto, ve el proyecto, ve como va el club y me satisface pensar que es un jugador que quiere dar el paso adelante en este club», ha valorado el entrenador vallisoletano, subrayando que, aunque él ha dado su opinión, no ha querido entrar en la toma de la decisión. «No me desentiendo porque lo hablo con él y le puedo dar mi opinión, pero se la he dado a posteriori porque es algo personal. Uno de los valores que tiene es que es muy maduro para su edad. El factor estudios ha tenido que ver pero es verdad que podía haber seguido con ellos fuera», ha añadido.

Al contrario de lo que se pudiera pensar, ampliar contrato para aumentar su cláusula ante el posible interés de clubes más poderosos no ha sido el causante de la operación. «Te diría que no», reconoce David Pisonero, «ya digo que es más una apuesta personal. Por compromiso personal y también familiar, me inclino más por esto», admitiendo que su hijo ha tenido muchas más ofertas de fuera de España que de la Liga Asobal. «Al final un jugador de 20 años con un contrato de cantera es totalmente accesible», reconoce.

Por último, el preparador del Recoletas Atlético ha respondido a la pregunta de si le ve preparado para dar el salto a la selección absoluta. «Ese es un paso muy alto, aunque es verdad que desde su generación están llegando. Si algo tiene bueno es que en esta edad lo que necesita es jugar, y aquí lo va a poder hacer. Cuando termine contrato tendrá 23 años y tendrá su carrera encauzada. Si además le damos la oportunidad de jugar una competición distinta, ¡ojalá!, sería fantástico para él. Y esto con 20 años, ¿quién te lo puede ofrecer?», ha destacado David Pisonero, satisfecho por partida doble de la continuidad de su hijo y jugador de referencia en el equipo vallisoletano.