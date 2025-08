Rares Fodorean llega al Recoletas para aportar «disciplina» y explotar su potencial ofensivo

Hacía tiempo que no se apostaba en Huerta del Rey por levantar un muro en el lateral izquierdo. Un jugador capaz de intimidar y aportar ... en muchos aspectos defensivos, pero al mismo tiempo con potencial suficiente como para abrir defensas desde más allá de los 9 metros. Un perfil que, por planta (202 centímetros), recuerda al Belaustegui de finales de los 90 y que por historial, sin embargo, está todavía muy lejos de ser considerado un 'lanzapiedras'.

Rares Fodorean (Turda, Rumanía, 1998) presenta otras aptitudes, también actitudes, que se asemejan más al del perfecto soldado capaz de tirarse al barro o golpearse con una pared si así lo requiere el técnico o con eso beneficia a su equipo. Con 23 años y experiencia en distintas ligas (Eslovaquia y Portugal, además de la liga Asobal, donde han jugado tres años en Cangas), tiene en el esfuerzo y la disciplina sus mejores virtudes, amén de un potencial y margen de mejora en ataque que deberá explotar en Valladolid.

Fodorean no es ninguna estrella del balonmano, pero tiene planta de jugador diferencial. El propio David Pisonero ha reconocido en su presentación que fue «el primer jugador» que se buscó cuando se empezó a planificar la temporada 25-26. «Necesitábamos cubrir esa posición en el lateral izquierdo, y él ha venido para cumplir una función fundamental, que es afianzarse en un centro hecho con Gedo y Lucas. Necesitamos correr sin cambios y eso es lo que le hemos pedido, que sea tan fiable como lo que tenemos ya», ha señalado el técnico del Recoletas Atlético.

En su mano está moldear lo que se antoja un diamante en bruto que, pese a sus 26 años, aún no ha explotado del todo sus condiciones físicas. El propio jugador asegura que llega para dar un paso adelante en su carrera deportiva. «Creo que es un club que está haciendo bien las cosas, y eso se ve reflejado en sus resultados. Habla muy bien del día a día y de cómo se toma aquí el balonmano. Creo que es un paso adelante en mi carrera, y creo que es el lugar adecuado para conseguir mis objetivos», asegura Fodorean en perfecto castellano después de 23 años en España, y una pasión por el balonmano que le viene por su madre, exjugadora.

Rares no habla de números, sí de trabajo y esfuerzo como paso previo para alcanzar todas las metas que presente la temporada. «Soy prudente y no me gusta hablar de números ni entrar en aspectos tácticos. Tengo claro que voy a aportar, y lo que no va a faltar es ganas de trabajar, esfuerzo y disciplina. Primero quiero asentarme aquí en el equipo, e ir cogiendo ritmo», señala, admitiendo que antes de aterrizar en Huerta del Rey se informó de boca de jugadores como «Javi Díaz, Rubén Río y Muratovic. Me han dicho cosas muy buenas, y por eso me decidí».

El jugador rumano, que firma por dos años, deberá adaptarse a un sistema completamente distinto a lo experimentado en Cangas, su último destino. «Soy un jugador grande que defiendo en el centro de la defensa y que en ataque me caracteriza el lanzamiento desde fuera. Soy versátil y aprendo rápido, así que seguro que podré aportar en muchos aspectos», apunta.

Las 'cosas ocultas' de Rares

Su incorporación a la plantilla del Recoletas Atlético abre un amplio margen de mejora en función del rendimiento que pueda ofrecer, tal y como asegura Pisonero. «Es un jugador muy capacitado que esperemos se incorpore rápido a nuestro sistema defensivo. Para mi es un jugador con muchas cosas ocultas, tiene un potencial muy grande en ataque que debemos hacer valer. Es disciplinado y muy profesional, para mi un jugador de los que siempre hemos querido tener en casa», ha afirmado el técnico, que dispondrá ahora de más recursos. «Lo que ya teníamos lo cumplen jugadores como Gustavo y Pablo, pero lo que nos puede dar Rares es algo que no teníamos. Tenemos tres pivotes muy grandes, no algo tan específico como con Álvaro, y ahora él viene a complementar con más recursos. Pero esta es la teoría, luego veremos si somos capaces de acoplar a todos a un sistema», añade.

Pisonero se muestra satisfecho por el perfil izquierdo que le queda en la plantilla. «Es quizás el puesto mejor cubierto. Tienes un jugador que lleva muchos años haciendo lo mismo, como es Pablo, uno muy mixto como Gustavo, y ahora Rares con lo cual estamos bien cubiertos. Y luego tres centrales que pueden sacar rendimiento a esos laterales», comenta, afirmando que el estilo es innegociable. «Vamos a tratar de incorporar el talento que nos pueden aportar los nuevos a nuestro sistema para desarrollarlo lo más rápido posible, y a partir de ahí, innovar».

El técnico vallisoletano firmaría hoy mismo repetir lo hecho en la última temporada. «Me encantaría repetir puesto (séptimo), estar donde hemos estado este año, seguramente algo que no nos tocaba. La idea es poder competir con equipos que tienen otros objetivos distintos, y dar ese pasito es muy complicado. Buscamos estabilizarnos ahí, y eso es muy complicado porque, entre otras cosas, tenemos bajas importantes tácticamente».